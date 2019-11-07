Ötüken'de meydana gelen ölümlü kazaya 20 ay hapis cezası!

26 Haziran 2019 tarihinde 16.30 sıralarında Ötüken köyü girişinde meydana gelen trafik kazasında, LA 906 plakalı kamyon sürücüsü Türkmenistan uyruklu Orun Cumayev’in dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nefi Yazıcı (E-47) yönetimindeki GU 905 plakalı salon araç ile çarpıştılar. Kaza sonucu GU 905 plakalı araç sürücüsü Nefi Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Sanık Orun Cumayev hakkında tedbirsizlik ve ihmarkarlıkla bir kişinin ölümüne sebep olma suçundan dolayı tanzim edilen suç dosyası bugün 7.11.2019 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde kıdemli yargıç Fatma Şenol Başkanlığı’nda, Kıdemli yargıç Ayşe Toroslu ve yargıç Hasan Aksun’dan oluşan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşüldü ve 20 ay hapislik ile cezalandırıldı.

Sanık hakkında verilen karar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı kıdemli yargıç Fatma Şenol tarafından okundu. Ceza takdirinde kazanın tek görgü tanığının verdiği bilgi doğrultusunda vefat eden şahsın kaza öncesi yaklaşık 150 metre yolun sağında seyrettiği ve sanığın kullandığı kamyonu görmesi üzerine sol şeride geçmeye çalıştığı, sanığında kendi şeridinde seyrettiğini gördüğü ölen şahsı kurtarmak maksadı ile şerit değiştirdiğine bulgu yaptı. Bir anlık bu değişim esnasında kamyonun sağ kısmı Nefi Yazıcı’nın kullandığı GU 905 plakalı aracın sağ yan kısmına vurması sonucu meydana gelen kazada Nefi Yazıcı başından aldığı yaralardan dolayı olay yerinde vefat etmişti.

Ülkesinde bıraktığı eşi ile 16 ve 18 yaşlarındaki çocuğuna bakmak için bir süre önce KKTC’ye gelip çalışan sanığın çevresinde sevilen ve sayılan bir kişi olduğuna değinilen kararda kaza sonrası tutuklu bulunduğu bugüne kadar ailenin geçimi için sanığın eşinin KKTC’ye gelerek bir markette çalışmaya ve evlerde temizliğe başladığını, sabıkasız oluşu, suçunu kabul etmesi ve adaletin erken tecelli etmesine neden oluşu sanık lehine hafifletici unsurlar olarak değerlendirildi.

8 ayrı davadan itham edilen sanık hakkında karar verilirken, suçlu bulunduğu tedbirsizlik ve ihmarkarlıkla bir kişinin ölümüne sebep olma suçundan 20 ay, trafik kazası yapmaktan 10 ay ve hitam bulmuş öğrenci ehliyetiyle araç sürmekten 1 ay hapse mahkum oldu. Geriye kalan 5 dava ile ilgili herhangi bir ceza verilmedi. (MHA)