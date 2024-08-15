Ötüken’de Şantiyede İş Kazası: Üç Metre Yükseklikten Düşen İşçi Yaralandı

14 Ağustos 2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Ötüken’de bir inşaat şantiyesinde meydana gelen iş kazasında 50 yaşındaki Mehmet Özbek yaralandı. İnşaat iskelesi üzerinden kalas uzatmaya çalışırken dengesini kaybeden Özbek, yaklaşık üç metre yükseklikten beton zemine düştü.

Kazanın ardından kendi imkanlarıyla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne giden Özbek’e, her iki ayağının topuk kısımlarında kırık teşhisi konuldu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Özbek’in sağlık durumu yakından takip edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür iş kazalarının önlenmesi için şantiye güvenlik önlemlerinin önemi bir kez daha vurgulandı