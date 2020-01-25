Oturan erkeklerin çocuğu olmayabilir! Uzmanlar açıkladı...

Op.Dr. Betül Görgen, “Beyler, eğer sedanter bir yaşantınız ve masa başı işiniz varsa arabayı ve yürüyen merdivenleri unutun. Kalkın, hareket edin, merdiven çıkın, aracınızı biraz daha uzağa park etmeyi deneyin ya da otobüsten bir durak önce inin ve yürüyün" tavsiyesinde de bulundu.