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Oturduğu daireyi karıştıran polis, komşusunu öldürdü

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ABD’nin Teksas eyaletinde polis memuru Amber Guyger, kendisine ait olduğunu zannettiği apartman dairesinde başka biri olduğunu görünce silahına davranarak masum bir kişiyi öldürdü.
Oturduğu daireyi karıştıran polis, komşusunu öldürdü

ABD'nin Teksas eyaletinin Dallas kentinde Amber Guyger isimli bir polis memuru, apartman dairesini karıştırarak girdiği başka bir dairede bulunan komşusu olan Botham Shem Jean'ı silah ile vurarak öldürdü. Dallas'ta Southeast devriye bölümünde görevli olan polis memuru Guyger, Dallas İdari Bölge Savcılığı tarafından yürütülen bağımsız bir soruşturma neticesinde tutuklandı. Guyger, taksirle adam öldürmek ile suçlanıyor.

Dallas polis departmanından yapılan açıklamada, Guyger'ın görevde olmadığı sırada üzerinde polis üniformaları ile kendine ait olduğuna inandığı daire geldiği ve o anda Botham Shem Jean'ı gördüğünü belirtti. Sonrasında neler yaşandığının tam olarak aydınlatılamadığını aktaran Dallas polis departmanı, polis memurunun aniden silahını ateşlediğini tahmin ettikleri yayınlanan raporda yer aldı. Olay sonrası Guyger'ın kısa bir süre içerisinde sağlık görevlilerini çağırdığı belirtildi. Öte yandan polis tarafından yapılan açıklamada Guyger'a kan testi yapılarak olay saatinde kanında herhangi bir uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti yapıldığı açıklandı.

‘DALLAS GELECEKTE LİDERLİK POTENSİYELİ TAŞIYAN BİR YURTTAŞINI KAYBETTİ'

 

Botham Jean'ın ölümü hakıkında açıklama yapan Dallas Belediye Başkanı Mike Rawlings, "Botham Jean kesinlikle Dallas'ta yaşamasını arzu edeceğimiz örnek bir vatandaştı. İşte tam olarak bu nedenle yaşanan bu olay korkunç bir şey. Sadece Jean'ı kaybetmiş değiliz. Bu şehir, on yıllar içerisinde liderlik potansiyeli taşıyan bir ismi kaybetti" yorumunda bulundu.

Dallas'ta Southeast devriye bölümünde görevli olan polis memuru Guyger, Dallas İdari Bölge Savcılığı tarafından yürütülen bağımsız bir soruşturma neticesinde tutuklandı. Guyger, taksirle adam öldürmek ile suçlanıyor. 
ABC'de yer alan habere göre, polis memuru Guyger, mahkeme tarafından 300 bin dolar olarak belirlenen kefaret bedeli ödemesi sonucu serbest bırakıldı.

YAŞANAN BU OLAY GUYGER'IN İLK VUKATI DEĞİL

Guyger, rutin kontrol sırasında bir araç içerisindeki kadına kimlik tespiti yaptığı sırada aracın içerisine giren başka bir yolcuyu şok cihazı ile vurmuş ve yaralamıştı. Guyger'ın yaraladığı şüpheli için polis departmanından yapılan açıklamada, şüphelinin uyuşturucu satın alma ve şartlı tahliye ihlalinde bulunduğu açıklanmıştı.

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