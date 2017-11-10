Oturma eylemi sonlandı, Cezaevi'ndeki grev devam ediyor

Merkezi Cezaevi personelinin sorunlarına çözüm isteğiyle Başbakanlık önünde yaptığı oturma eylemi, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’la görüşmelerinin ardından sonlandırıldı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Eşit Hak ve Adalet Sendikası’nın (HAK-SEN), dün başlattığı grev ise sürüyor.

Gardiyanlar Birliği’nin de destek verdiği grev çerçevesinde bu sabah Merkezi Cezaevi’nden Başbakanlık’a yürünerek burada oturma eylemi başlatılmıştı.

DENKTAŞ’LA GÖRÜŞTÜLER… PERSONEL ALIMI İÇİN SÖZ ALDILAR

KTAMS ve HAKSEN yetkilileri, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Başbakanlık önünde yaptığı görüşmede, sorunları ele almak için gün içerisinde ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla bir görüşme yapılması düşüncesinde mutabık kalmaları üzerine oturma eylemini sonlandırdı.

Serdar Denktaş, KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan ve HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen ile Başbakanlık önünde ayaküstü yaptığı görüşmede, Maliye Bakanlığı’nın 15 erkek, 3 kadın gardiyan, 4 de sivil memur için onay vermeye hazır oldukalrını belirtti.

BAKANLAR KURULU TOPLANTISININ ARDINDAN İLGİLİ TARAFLARLA TOPLANTI YAPILACAK

Sendikacıların 30 gardiyan istihdam edilmesini istediklerini ancak Maliye Bakanlığı’nın buna onay vermediğini belirtmesi üzerine Denktaş, Bakanlar Kurulu toplantısına katılması gerektiğini, toplantının ardından sorunu aşmak için ilgili sendikalar yanında, Personel Dairesi Müdürü, Merkezi Cezaevi Müdürü ve Bütçe Dairesi Müdürü’nü toplantıya çağıracağını açıkladı.