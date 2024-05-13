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Oturma odasına izinsiz girdi diye ev arkadaşını bıçakladı!

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Gönyeli’de meydana gelen olayda oturma odasında izinsiz giren erkek ev arkadaşını bıçakla ellerinden yaralayan 41 yaşındaki M.K. isimli kadın tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Oturma odasına izinsiz girdi diye ev arkadaşını bıçakladı!

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Ümit Karagöz olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, 13 Mayıs 2024 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Gönyeli’de Yenikent Bölgesinde İstiklal Sokaktaki bir apartmanda ikamet eden zanlının aynı adreste ikamet eden arkadaşı M. G.’yi (E-42) oturma odasına izinsiz geldiği gerekçesiyle sağ elinde tutmuş olduğu henüz tespit edilemeyen bıçak ile önce sağ eline sallayarak 6- 7 santim kesi ardından sol eline sallayarak 5-6 santimlik kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını belirtti.

Polis, olayın ardından zanlının yaralama suçlamasıyla tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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