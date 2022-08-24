Oturuma ara verildi ve tekrar açıldı

"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" gündemiyle olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu, hükümet partileri vekillerinin toplantıyı terk etmesinin ardından CTP vekillerinin konuşmaları ile devam etti. CTP Milletvekillerinin kürsü önünde toplanarak tek tek konuşma yaptıkları sırada iktidar partilerinin milletvekilleri salona döndü.

- Barçın halkı sokağa çağırdı

Meclis İç Tüzüğü gereği Meclis Başkanı’nın oturumu kapatması gerektiğini savunan CTP’li vekillerin kürsüden inmemesi ve iktidara yönelik ağır eleştirilerde bulunmaları üzerine ise gerginlikler yaşandı.

Kürsüden hitap eden CTP Milletvekili Devrim Barçın, CTP olarak halk için kürsüden inmeyeceklerini vurgulayarak, halkı belediye hizmetlerine sahip çıkmaya, sokağa çıkmaya çağırdı.

- Talat: “Faşist bir darbe…”

Barçın’ın ardından kürsüden konuşmaya başlayan CTP Milletvekili Ongun Talat, “ucube” diye nitelediği yasa tasarısını “faşist bir darbe”ye benzetti. Olgun Talat, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantılarında UBP’li üyelerin kendilerini dinlermiş gibi yaptıklarını ve tek kelam etmediklerini ifade etti.

Komite çalışmalarındaki aksaklıklardan bahseden Talat, iktidarın belediye sayısına takıldığını ve başka hiçbir şeyi görmediğini savundu. Oturum sırasında Meclis önünde süren eyleme işaret eden Talat, “Dışarıda verilen mücadele sadece kapatılacak belediyelerde çalışan veya o beldelerde yaşayanların vereceği bir mücadele değil. Bugün burada faşist bir darbe yapılıyor” dedi.

“Bugün sayın Zorlu Töre’nin iç tüzük takıntısının da içinin ne kadar boş olduğunu gördük” diyen Talat, Töre’ye hitaben “Uygulayın iç tüzüğü hadi” dedi.

Talat, Başbakanın sırtını “başka odaklara” dayadığını da ifade ederek, Başbakanı halkı düşünmemekle itham etti.

- Candan’ın konuşması sırasında hükümet vekilleri salona döndü

CTP Milletvekili Armağan Candan ise “Biz burada bugün Kıbrıs’ın kuzeyine çağdaş belediyeciliği getiren CTP’nin milletvekilleri olarak konuşuyoruz” diyerek, yerel yönetimler hizmetlerinin geriye götürülmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Merkezi hükümetlerin halka götüremediği hizmetleri belediyelerin götürdüğünü söyleyen Candan, “Belediyeleri kaosa sürükleyemezsiniz. Buna izin vermeyiz” dedi.

Hükümeti “ben yaparım, olur” anlayışında olmakla suçlayan Candan, UBP’yi halkın ve muhalefetin sesine kulak vermeye çağırdı.

Candan’ın konuşması sırasında hükümet vekilleri Meclis Salonu’na döndü.

- Özdenefe: “Meclis İç Tüzüğü’nü en başta Meclis Başkanı ihlal ediyor”

İktidar vekillerinin salona dönmesinin ardından kürsüden konuşan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP’nin icraatlarını eleştirdi ve “Siz bize değil Kıbrıs Türk halkına hesap vereceksiniz… Ama siz başka yerlere hesap verirsiniz” dedi.

Özdenefe’nin sözünü kesen Ekonomi ve Enerji Bakan Olgun Amcaoğlu, “Sen Meclis Başkan Yardımcısı olarak Meclis İç Tüzüğü’nü oradan ihlal etmeye devam edecek misin?” diye sorarken, Özdenefe, Meclis İç Tüzüğü’nü en başta Meclis Başkanı’nın ihlal ettiğini savundu.

- Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, sabahtan beridir tasarı ile ilgili düzeltmelerin genel kurulda yapılamayacağını ve tasarının komiteye çekilmesi gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını kaydetti. “Bütün iyi niyetli girişimlerimize rağmen zannederseniz ki bu işi sabaha kadar sürdüreceksiniz da biz de uyuyacağız ve siz de bunu geçireceksiniz, yanılırsınız. Sıkıntı sizin bu meclisi her istediğini yapabileceğiniz bir yer olarak görmenizdir” dedi. Erhürman’ın konuşması esnasında da Meclis’te tansiyon yükseldi.

Erhürman, Meclis’in çalışma düzeni bozulmuşsa Meclis Başkanının ne yapması gerektiğinin belli olduğunu belirtirken , UBP milletvekili Hüseyin Çavuş yerinden söz alarak CTP’li vekillerden kendilerinin cevap hakkını engellememesini ve CTP’li milletvekillerinin kürsüden inmesini istedi.

Hakan Dinçyürek de yerinden CTP’li milletvekillerinin hukuka ve demokrasiye uygun davranmalarını istedi.

Erhürman’ın hükümeti göz göre göre demokrasiyi ve Meclisi ayaklar altına almakla suçlaması üzerine bazı iktidar vekilleri de ayağa kalkarak kürsünün önüne gitti, vekiller arasında tansiyon yükseldi.

CTP milletvekilleri Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin oturumu kapatmasını isterken, Töre milletvekillerini meclis iç düzenine uymaya davet etti. Töre’nin uyarılarına rağmen Milletvekilleri yerlerine oturmadı.

Bu esnada, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler kürsüye giderek konuşmak istedi ancak CTP’li milletvekilleri kürsüden inmedi.

Gerginliğin artması üzerine oturuma 10 dakika ara verildi. Aranın ardından İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler söz alarak eleştirileri yanıtladı.