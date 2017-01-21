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Oval Ofis'te yaptığı ilk iş bu oldu...

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Oval Ofis'te yaptığı ilk iş bu oldu...
ABD'nin 45. Başkanı olan ve dün yemin ederek görevine başlayan Donald Trump, Oval Ofis'te ilk icraatini gerçekleştirdi...

Oval Ofis'te imzaladığı ilk kararnamede, eski Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve 'Obamacare' olarak bilinen sağlık reformu yasasının iptalini öngören metni imzaladı.

ABD kamuoyunda uzun zamandır tartışmalara neden olan ve Trump’ın ‘İlk icraatım iptal etmek olacak’ dediği Obamacare, Cumhuriyetçilere göre vatandaşlara yüksek maliyetler üretiyor.

Nitekim Trump kararnamesinde, ‘Obamacare’in vatandaşlar üzerindeki ekonomik yüklerinin azaltılması için’ gerekli önlemlerin alınacağına vurgu yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi, geçen hafta içinde Obamacare’in kaldırılmasını kolaylaştıracak bir düzenlemeyi onaylamıştı. Söz konusu düzenleme, Temsilciler Meclisinden önce Senato'da da kabul edilmişti. Bu düzenlemeyle Cumhuriyetçilerin ‘Obamacare’in kaldırılmasına bir adım daha yaklaştıkları ifade edilmişti.

“MY WAY” İLE DANS ETTİLER

Trump, yemin töreni sonrasında yapılan baloda eşi Melania Trump’la Frank Sinatra’nın “My Way” şarkısında dans etti. ABD Başkanı ilerleyen saatlerde Twitter hesabından eşi ile dans ettiği videoyu paylaştı ve şu notu düştü: “Harika bir gece için daha teşekkürler Washington D.C. Birlikte Amerika’yı yine harika yapacağız.”

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