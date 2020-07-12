Oxfam: Salgın bağlantılı açlık krizi, Koronavirüs'ten daha fazla insanın ölümüne neden olabilir

Johns Hopkins verilerine göre, dünyada en fazla Covid-19 ölümü 17 Nisan 2020'de 8 bin 890 kişinin ölmesiyle yaşandı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam, dünyada salgın bağlantılı açlık krizinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinden daha fazla insanın ölümüne neden olabileceğini söyledi. Covid-19 ölümleri yarım milyonu aşarken yeni hazırlanan Oxfam raporu, açlık nedeniyle her gün daha fazla insanın ölebileceğini gösterdi.

CNN'de yer alan habere göre Oxfam, yıl sonuna gelindiğinde her gün yaklaşık 12 bin insanın Covid-19 bağlantılı açlık nedeniyle hayatını kaybedebileceğini açıkladı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin Koronavirüs verilerine bakıldığında pandeminin en ölümcül gününün 17 Nisan olduğu ve o gün 8 bin 890 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Oxfam'ın geçici direktörü Chema Vera raporla ilgili yaptığı açıklamada "Pandemi, hâlihazırda çatışma, iklim krizi, eşitsizlik, bozuk gıda sistemiyle mücadele eden milyonlarca insan için bardağı taşıran son damla oldu" dedi.

Küresel açlığa neden olan onlarca neden arasına Covid-19 pandemisi ve buna bağlı işsizlik, maaş kesintileri, ulaşım zorluğu gibi sonuçların eklendiği belirtildi.

Gıda devlerine çağrı

Oxfam raporla ilgili yapılan toplantıda Coca-Cola, Unilever gibi gıda ve içecek endüstrisi devlerine seslenerek "En tepedekiler kâr etmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük gıda ve içecek şirketlerinin 8'i hissedarlarına Ocak ayından bu yana 18 milyar dolar dağıttı. Bu miktar Birleşmiş Milletler'in açlığı önlemek için gerektiğini söylediği miktarın 10 katı" ifadelerine yer verdi.

Dünya Gıda Programı verilerine göre 2019'da 821 milyon insan gıda yetersizliği yaşarken bu insanların 149 milyonu açlıkta kriz seviyesi veya daha kötü durumdaydı. Bu yıla ilişkin tahminlere bakıldığında kriz seviyesinde açlık yaşayan insanların 270 milyona çıkabileceği görüldü.

Oxfam, pandeminin kötü duruma gitmesiyle açlık krizinin ortaya çıkabileceği 10 yeri şöyle sıraladı: Yemen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afganistan, Venezuela, Batı Afrika Sahel, Etiyopya, Güney Sudan, Suriye, Haiti.