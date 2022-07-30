Oxford araştırması: Bilgisayar oyunu oynama süresiyle sağlık arasında ilişki yok

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Birleşik Krallık'ta Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, video oyunu oynama süresiyle sağlık arasında "fark edilemeyecek kadar az" ilişki olduğu tespit edildi.



Üniversiteye bağlı Oxford İnternet Enstitüsü'nün düzenlediği çalışmaya 38 bin 935 oyuncu katıldı.



Araştırmada, katılımcılardan oyun oynamak için harcadıkları süreyle bağlantılı olarak sağlıklarındaki değişimleri değerlendirmeleri istendi. Sağlık durumu, yaşamdan keyif alma ve mutluluk, üzüntü ve öfke gibi farklı duyguları yaşama seviyeleriyle ölçüldü.



Teknoloji ve oyun alanındaki Sony, Microsoft ve Nintendo gibi büyük şirketler, oyunculardan izin alarak araştırmacılarla talep edilen verileri paylaştı.



Çalışmada 6 hafta boyunca Animal Crossing: New Horizons, Apex, Legends, Eve Online, Forza Horizon 4, Gran Turismo Sport ve The Crew 2 oyunlarını oynayan katılımcılar takip edildi. Araştırmacılar, iki haftada bir oyuncularla iletişime geçerek veri topladı.



Araştırmacılardan Andrew K. Przybylski, "Çalışmamızda, video oyunu oynamakla sağlık arasında bir ilişki olduğuna işaret eden neredeyse hiçbir kanıt bulunamadı" dedi.



Çalışmada, "Sonuçlar, video oyunları için harcanan zamanın iyi olma hali üzerindeki etkisinin muhtemelen sübjektif olarak fark edilemeyecek kadar az seviyede ve neredeyse sıfırdan farksız olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verildi.



Video oyunlarının bağımlılık yarattığına ve oyuncuların sağlığına zararlı olduğuna ilişkin farklı eleştiriler yapılmıştı.



Geçen yıl Çin'de, 18 yaşından küçük çocukların çevrimiçi oyunları sadece 1 saatle sınırlı olarak cuma, cumartesi ve pazar günleri oynamalarına karar verilmişti.

Öte yandan mevcut çalışmada varılan sonuçlar, yine Oxford Üniversitesi tarafından 2020'de düzenlenen araştırmanın bulgularından farklı.



İki yıl önceki araştırmada, video oyunları başında uzun süre geçiren kişilerin daha mutlu olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.