Oxford aşısı-Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık
Geçtiğimiz günlerde ‘bir fincan kahveden daha ucuz’ açıklamasıyla tanıtılan ve yüzde 90’a varan etkinliğe sahip olduğu açıklanan Astrazeneca - Oxford Üniversitesi corona virüs aşısı hakkında AstraZeneca tarafı, aşı çalışmalarında hata yaptıklarını ancak bunun düzeltildiğini duyurdu. Alınan aşı dozajında önemli bir hata olduğunu belirten Astrazeneca tarafına karşılık ABD’li yetkililer, hatalar ve verilerin açıklanmasındaki kapalı cümleler sebebiyle Astrazeneca - Oxford Üniversitesi aşısına güvenlerinin azaldığını açıkladı.
Yüzde 90’a varan etkinliğe sahip olduğu açıklanan Astrazeneca - Oxford Üniversitesi corona virüs aşısı hakkında AstraZeneca tarafı, aşı çalışmalarında hata yaptıklarını ancak bunun düzeltildiğini duyurdu.
26 Kasım 2020 Perşembe 20:10
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