Geçtiğimiz günlerde ‘bir fincan kahveden daha ucuz’ açıklamasıyla tanıtılan ve yüzde 90’a varan etkinliğe sahip olduğu açıklanan Astrazeneca - Oxford Üniversitesi corona virüs aşısı hakkında AstraZeneca tarafı, aşı çalışmalarında hata yaptıklarını ancak bunun düzeltildiğini duyurdu. Alınan aşı dozajında ​​önemli bir hata olduğunu belirten Astrazeneca tarafına karşılık ABD’li yetkililer, hatalar ve verilerin açıklanmasındaki kapalı cümleler sebebiyle Astrazeneca - Oxford Üniversitesi aşısına güvenlerinin azaldığını açıkladı.

Yüzde 90’a varan etkinliğe sahip olduğu açıklanan Astrazeneca - Oxford Üniversitesi corona virüs aşısı hakkında AstraZeneca tarafı, aşı çalışmalarında hata yaptıklarını ancak bunun düzeltildiğini duyurdu.