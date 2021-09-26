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Oxford aşısını geliştiren bilim insanı: Virüsün daha ölümcül mutasyona uğrayacak yeri kalmadı

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Oxford aşısını geliştiren bilim insanı: Virüsün daha ölümcül mutasyona uğrayacak yeri kalmadı
Oxford aşısını geliştiren bilim insanı: Virüsün daha ölümcül mutasyona uğrayacak yeri kalmadı

Halihazırda 182 ülkede corona virüse karşı mücadelede kullanılan Oxford/AstraZeneca aşısını geliştiren bilim insanı Dame Sarah Gilbert, virüsün geleceği ve uğradığı varyantlarla ilgili konuştu. Gilbert, "virüsün gidebileceği pek fazla yer olmadığı için" çok daha ölümcül bir varyanta dönüşmesinin olası olmadığını söylerken virüslerin bir popülasyona yayıldıkça zamanla daha az öldürücü olma eğiliminde olduğunu söyledi. Bilim insanı, Covid-19'un sonunda soğuk algınlığına ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan diğer mevsimsel corona virüsler gibi olacağını söyledi.

İngiliz ilaç şirketi Astrazeneca ile Oxford Üniversitesi ortaklığıyla geliştirilen corona virüs aşısının arkasındaki bilim insanı Dame Sarah Gilbert’ten virüsün geleceği ve uğradığı varyantlara dair açıklama yaptı.

Geçtiğimiz gün düzenlenen Royal Society of Medicine web seminerinde konuşan konuşan Dame Sarah, "Virüs tamamen mutasyona uğrayamaz çünkü spike proteini o hücreye girmek için insan hücresinin yüzeyindeki ACE2 reseptörü ile etkileşime girmek zorundadır” derken, "Spike proteinini o reseptörle etkileşime giremeyecek kadar değiştirirse, hücrenin içine giremez. Bu yüzden virüsün, bağışıklıktan kaçarak bulaşıcı bir virüs olabileceği çok fazla yer yok” diye konuştu.

‘DAHA ÖLÜMCÜL BİR VARYANTA DÖNÜŞMESİ OLASI DEĞİL’

Oxford aşısının arkasındaki bilim insanı, "virüsün gidebileceği pek fazla yer olmadığı için" Covid-19’un çok daha ölümcül bir varyanta dönüşmesinin olası olmadığını söyledi.

Sarah Gilbert, virüslerin bir popülasyona yayıldıkça toplum bağışıklık kazandığı için zamanla daha az öldürücü olma eğiliminde olduğunu belirtirken, bazı genetik değişimlerin beklendiğini ancak  Covid-19'un sonunda soğuk algınlığına ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan diğer mevsimsel corona virüsler gibi olacağını söyledi.

HALİHAZIRDA DÖRT TANE CORONA VİRÜS VAR VE FARKINDA BİLE DEĞİLİZ’

"Normalde virüslerin daha kolay dolaştıkları için daha az öldürücü hale geldiklerini görüyoruz ve Covid-19’un daha öldürücü bir versiyonuna sahip olacağımızı düşünmek için hiçbir neden yok” diyen bilim insanı, halihazırda dünya üzerinde dört tane corona virüs türünün dolaştığını ve bunların farkında bile olmadıklarının altını çizdi.

Our world in data verilerine göre Oxford/AstraZeneca corona virüs aşısı halihazırda 182 ülkede kullanılırken, Avrupa İlaç Ajansı’nın 21 Ocak 2021 tarihinde aşıya pazarlama izni vermesiyle başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere yaygın bir şekilde kullanıma sunulmuştu.

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