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Oxford Üniversitesi 700 yılın ardından yurtdışında kampüs açabilir

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Oxford Üniversitesi 700 yılın ardından yurtdışında kampüs açabilir
Yurtdışında kampüsü olmayan Oxford Üniversitesi, 700 yıllık bu geleneğini Brexit nedeniyle sonlandırarak Fransa'da bir kampüs açabilir.

İngiliz The Telegraph gazetesinin eğitim editörü Harry Yorke, Fransa'dan yetkililerin Oxford'a gelerek üniversite temsilcileriyle görüştüğünü, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra üniversitenin AB fonlarından yararlanabilmesi için Paris'e bir kampüs açabileceğini yazdı.

Fransa'da açılacak kampüs yasal olarak Fransız statüsüne sahip olacağı için AB fonu almaya hak kazanabilir.

The Telegraph'a konuşan bir Oxford Üniversitesi temsilcisi, henüz bir karar verilmediğini söylerken "Oxford tarihi boyunca her zaman uluslararası bir üniversite olmuştur ve gelecekte de siyasi gelişmeler nasıl olursa olsun dünyaya açık olmaya devam etmekte kararlıyız" dedi.

İnşaat 2018'de başlayacak

Eğer plan onaylanırsa, Oxford'un Paris'teki kampüsünün inşaatına 2018'de başlanacak.

İngiltere'deki diğer üniversiteler arasında da Paris'te şube açmayı düşünenler var.

AB'nin İngiltere üniversitelerine verdiği destek yılda 2 milyar sterlini buluyordu. Fakat Brexit sonrasında üniversitelerin durumunun ne olacağı belli değil.

Oxford Üniversitesi'nin Brexit stratejisi sorumlusu Prof. Alastair Buchan da geçen ay böyle bir çözümün iki taraf için de olumlu olacağını, bir yandan üniversiteler fondan yararlanmaya devam ederken diğer yandan da İngiliz üniversitelerini kabul eden AB ülkelerinin dünyanın en iyi üniversiteleriyle işbirliği yapma imkanı yaratacağını söylemişti.

Fransa geçen ay da İngiltere'deki bankacılık sektörünü Brexit sonrasında Fransa'ya davet etmişti.

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