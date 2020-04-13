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Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Gilbert: Koronavirüs aşısı Eylül’de piyasaya çıkabilir, testler sonuçlanmadan üretime başlanabilir

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Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Gilbert: Koronavirüs aşısı Eylül’de piyasaya çıkabilir, testler sonuçlanmadan üretime başlanabilir
Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Gilbert: Koronavirüs aşısı Eylül’de piyasaya çıkabilir, testler sonuçlanmadan üretime başlanabilir

Oxford Üniversitesi’nden Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, koronavirüs aşısının Eylül ayında piyasaya çıkabileceğini söyledi.

BBC Radio 4’daki Today programına konuşan Gilbert, aşının klinik deneylerinin “çok yakında” başlayacağını söyledi.

Gilbert, deneyler bitmeden aşının üretimine başlayıp piyasaya verilmeden önce deney sonuçlarının beklenmesinin daha doğru olacağını söyledi.

Aşının üretimine dair süreçlerin de hızla ilerlemesi gerektiğini belirten Gilbert, “Aşıyı büyük hacimlerde üretmemiz gerekecek” dedi ve ekledi:

“Şirketlerin aşı testleri bitmeden üretime başlaması görülmemiş bir durum değil.

“Kimse geliştirdiği aşının işe yaradığı ortaya çıkınca elinde aşı olmadığını söylemek istemez.

“Üretime ne kadar erken başlanırsa bir milyar aşıya o kadar kolay ulaşabiliriz.

“Bu yıl milyar aşıya muhtemelen ulaşamayacağız ama üretime başlamazsak seneye de ulaşamayabiliriz.”

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