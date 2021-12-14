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Oxford Üniversitesi: Covid-19 Kartı Aşılama Oranlarını Artırıyor

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Aşılama ve Covid kartı uygulaması arasındaki bağlantı ilk defa incelendi. Oxford Üniversitesi'nin açıkladığı sonuçlar umut verici...
Oxford Üniversitesi: Covid-19 Kartı Aşılama Oranlarını Artırıyor

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, Covid-19 kart sisteminin aşılanma oranlarının düşük olduğu ülkelerde özellikle gençler arasında aşı olma oranlarını artırdığını bildirdi.

Araştırmacılar, kişinin aşı olduğunu veya testinin negatif çıktığını kanıtlayan Covid-19 aşı kartının kullanıma sunulduğu altı ülkedeki durumu inceledi.

Aşılama ve sertifika uygulaması arasındaki bağlantının ilk defa incelendiği araştırmanın sonuçlarına göre Fransa, İsrail, İsviçre ve İtalya'da aşı pasaportu insanları aşı olma konusunda cesaretlendirdi. Aşılamanın halihazırda ortalamanın üzerinde olduğu Danimarka ve Almanya gibi ülkelerdeyse önemli bir değişim yaratmadı.

Modelleme üzerinden elde edilen tahmini rakamlara göre, pasaport uygulaması başlamadan önceki 20 günlük süreyi de kapsayan iki ay içinde yapılan aşı sayısı önemli ölçüde arttı.

Araştırma ekibinden Dr. Tobias Ruttenauer, “Covid-19 sertifikası, gençler ve erkekler gibi aşıya mesafeli grupları cesaretlendirmede işe yarabilir” dedi. Ruttenauer, aşı pasaportunun tek başına yeterli olamayacağını da sözlerine ekledi.

Cambridge Üniversitesi'nden öğretim üyesi Flavio Toxvaerd da, sonuçların insanların Covid sertifikası gibi girişimlere yanıt verdiğini ortaya koyduğunu söyledi.

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