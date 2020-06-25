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Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı...Listede Türkiye'de var

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Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı...Listede Türkiye'de var

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi ile The Guardian gazetesi, ortak bir çalışma yürüterek Koronavirüs salgınında tedbirlerin hafifletilmesiyle ikinci dalga riski arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmada, bugüne dek 25 binin üzerinde vaka bildiren 45 ülkenin son dönemde tedbirleri hafifletme oranı ile vaka sayılarındaki artış hızı analiz edildi.

Duvar'da yer alan habere göre; tedbirlerin hafifletildiği 10 ülkede ikinci dalga riski bulunduğu saptanırken, Türkiye, tedbirleri hafifleten ama artış hızının azaldığı ülkeler arasında yer aldı.

Araştırmada, vakaların artış hızının yeniden yükselmekte olduğu ve ikinci dalga riski altında bulunan ülkeler, 'Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya, Suudi Arabistan' şeklinde sıralandı.

Türkiye hangi kategoride?

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 11 ülke tedbirlerin daha az oranda hafifletildiği veya Belarus gibi çok sıkı tedbirler almamış olan, son dönemdeyse vaka artış hızı ciddi oranda yükselmeyen ülkeler olarak sınıflandı.

Bu kategoride şu ülkeler yer alıyor: Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, İtalya, İspanya, Sİngapur, Hollanda.

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