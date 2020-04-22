  • BIST 98.700
  • Altın 381,889
  • Dolar 6,9757
  • Euro 7,5761
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Oxford Üniversitesi İnsanlar Üstünde Denemelere Perşembe Başlıyor

» »
Oxford Üniversitesi İnsanlar Üstünde Denemelere Perşembe Başlıyor
Oxford Üniversitesi İnsanlar Üstünde Denemelere Perşembe Başlıyor

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs hakkındaki gelişmeleri aktardığı Salı günkü basın toplantısında Oxford Üniversitesi'nde çalışılan aşının Perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlayacağını açıkladı.

"Aşı bulmak en büyük önceliğimiz" diyen Sağlık Bakanı, bu hafta denenmeye başlayacağı için çok sevinçli olduğunu ancak "Daha yapılacak çok şey olduğunu" söyledi.

İngiltere'nin aşı çalışmalarına diğer tüm ülkelerden daha fazla miktarda bütçe ayırdığını belirten Hancock, Oxford Üniversitesi ve Imperial College London Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar için "Sonuç vaat eden ve hızlı ilerleme gösteren projeler" ifadelerini kullandı.

Covid-19 için yapılan aşı çalışmalarıyla ilgili "Bir aşı elde edebilmek için elimizdeki her şeyi vereceğimizden eminim" diyen bakan, Oxford Üniversitesi'ndeki aşı çalışması için hükümetin 20 milyon pound (yaklaşık 171 milyon lira) verdiğini söyledi.

GÖNÜLLÜLER ARANIYOR

İngiliz hükümeti, Imperial College London'da yürütülen aşı çalışmaları için de 20 milyon pound veriyor. Hükümetin bu iki üniversitenin yürüttüğü aşı çalışmaları için ayırdığı toplam bütçe 42,5 milyon pound.

Sağlık bakanının açıklamalarıyla aynı sıralarda Imperial College London da, Twitter hesabı üzerinden, aşı çalışmalarında üzerinde denemeler yapılması için gönüllüler aradığını duyurdu.

Üniversite, yaptığı paylaşımda, 18-55 yaş arası, herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişilerin gönüllü olmaları ve kabul edilmeleri halinde 190 ile 625 pound arasında ödeme yapılacağını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyada iyileşen koronavirüs hastası sayısı 690 bini geçti22 Nisan 2020 Çarşamba 09:11
  • Hollanda'da Kovid-19 Önlemleri Gevşetiliyor22 Nisan 2020 Çarşamba 08:58
  • Dünya Gıda Programı: Kovid-19 Yüzünden 36 Ülkede Kıtlık Görülebilir22 Nisan 2020 Çarşamba 08:48
  • Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 20 Bin 796'ya Yükseldi22 Nisan 2020 Çarşamba 08:42
  • New York’ta sağlık çalışanları toplu dava açtı22 Nisan 2020 Çarşamba 08:31
  • Malezya’da dang humması yayılıyor22 Nisan 2020 Çarşamba 08:28
  • DSÖ: Covid-19 önlemleri kademeli olarak azaltılmalı, yeni yaşam tarzımız 'normalimiz' olmalı21 Nisan 2020 Salı 21:30
  • Covid-19: Fransa'ya Çin'den ithal edilen maskeler normlara uygun değil, sertifikaları sahte iddiası21 Nisan 2020 Salı 21:18
  • Taçoy: İyi yönetilen süreci şimdi ekonomideki adımlarla taçlandırmak durumundayız21 Nisan 2020 Salı 20:49
  • AB'den gelen 20 Aspiratör, 15 Bin Yüz Siperi ve 1 Biyokabin Sağlık Bakanlığına teslim edildi21 Nisan 2020 Salı 20:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti