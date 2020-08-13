  • BIST 1.115
  • Altın 455,051
  • Dolar 7,3132
  • Euro 8,6536
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKA1778 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Oxford Üniversitesinin Geliştirdiği Aşı Adayı Arjantin ve Meksika'da Üretilecek

» »
Oxford Üniversitesinin Geliştirdiği Aşı Adayı Arjantin ve Meksika'da Üretilecek
Oxford Üniversitesinin Geliştirdiği Aşı Adayı Arjantin ve Meksika'da Üretilecek

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Oxford Üniversitesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının Arjantin ve Meksika'da üretileceğini açıkladı.

Fernandez, düzenlediği basın toplantısında, Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve 3. test aşamasında bulunan aşı adayının Latin Amerika ülkeleri için üretiminin Arjantin ve Meksika'da yapılacağını duyurdu.

Devlet Başkanı Fernandez, 2021'in ilk yarısında elde edilmesi hedeflenen aşının Brezilya hariç Latin Amerika ülkeleri için 150 ila 250 milyon doz arasında  üretileceğini belirtti.

Aşı fiyatının her bir doz için 3 ila 4 dolar arasında olacağını söyleyen Fernandez, aşı geliştiricilerin Meksika merkezli Carlos Slim Vakfıyla yaptığı bu anlaşma sayesinde Latin Amerika bölgesinin aşıya daha erken ulaşacağını sözlerine ekledi.

BREZİLYA DAHA ÖNCE ANLAŞMIŞTI

Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayı, haziran sonlarında Brezilya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı.

Bu aşının başarılı olması durumunda, Brezilya'da da üretileceği ve ilk etapta Brezilya'nın 100 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alabileceği açıklanmıştı.

Öte yandan, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'in, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in ortaklığında geliştirdiği "BNT162" isimli Kovid-19 aşı adayının Arjantin'de insanlar üzerinde test edilmesine 10 Ağustos'ta başlanmıştı.

ARJANTİN'DE SALGIN EN YÜKSEK SEVİYELERDE

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 209 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 5 bin 123'e, vaka sayısı da 7 bin 663 artarak 268 bin 574'e yükseldi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Yeni vakaların 5 bin 153'ü Buenos Aires eyaletinde, 1163'ü ise Buenos Aires Özerk Şehri'nde görüldü.

Nüfusun yoğun olduğu Buenos Aires eyaleti 166 bin 395 vaka, başkent Buenos Aires Özerk Şehri de 73 bin 466 vaka ile ülkede salgından en çok etkilenen yerler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çok fazla porno izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:34
  • Doğum kontrol hapı kullanan kadınlar için önemli uyarı!12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:04
  • E-sigaralar corona riskini arttırıyor12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:00
  • Cinsel güç kaybı, kalp hastalığının belirtisi olabilir12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:00
  • Koronavirüs'te ikinci dalga mı olacak, tek bir büyük dalga mı yaşanacak?12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:39
  • Sperm kalitesi salgın döneminde arttı12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:09
  • Alzheimer'ı 20 yıl önce öngören test geliştirildi12 Ağustos 2020 Çarşamba 20:31
  • Bu bakteri iki kişiden birinin vücudunda var; senelerce belirti vermeden yaşıyor, kansere neden olabiliyor!12 Ağustos 2020 Çarşamba 20:05
  • Araştırmacılar, belirtiler görülmeden kanseri tespit eden kan testi geliştirdi12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:38
  • İnsanı tükenmişliğe iş yaşamı sürüklüyor!12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti