Oxford ve AstraZeneca'nın Covid-19 aşı çalışmaları askıya alındı!

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı Faz 3 çalışması, Birleşik Krallık'taki bir katılımcıda şüpheli ciddi yan etkiler görülmesi üzerine durduruldu

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı Faz 3 çalışması, Birleşik Krallık'taki bir katılımcıda şüpheli ciddi yan etkiler görülmesi üzerine askıya alındı.

AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada, gönüllülerden birinde açıklanamayan bir hastalık nedeniyle koronavirüs aşısının küresel denemelerinin duraklatıldığı belirtildi.

Açıklamada, deneysel aşıların katılımcılar arasında ciddi yan etkilere neden olmasını önlemek için yapılan aşı denemelerinde standart bir önlem olduğu kaydedildi.

CNN International'da yer alan habere göre, Oxford koronavirüs aşısının devam eden kontrollü küresel denemelerinin bir parçası olarak, standart inceleme süreci, güvenlik verilerinin gözden geçirilmesi için aşı çalışmalarını durdurdu.

Şirket, Oxford aşısı adı verilen aşısını, Oxford Üniversitesi'nin yanı sıra İngiltere, Latin Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika'da geliştirdiği için test ediyor.

Açıklamada, "Bu, araştırmalardan birinde potansiyel olarak açıklanamayan bir hastalık olduğunda, araştırılırken gerçekleşmesi gereken ve denemelerin bütünlüğünü korumamızı sağlayan rutin bir eylemdir.

Büyük denemelerde, hastalıklar tesadüfen meydana gelir, ancak bunu dikkatlice kontrol etmek için bağımsız olarak gözden geçirilmelidir. Olası herhangi bir etkiyi en aza indirmek için çalışıyoruz. Katılımcılarımızın güvenliğini taahhüt ediyoruz" denildi.