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Oxford'un aşısından yarın iyi haber gelebilir iddiası

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Oxford'un aşısından yarın iyi haber gelebilir iddiası
Oxford'un aşısından yarın iyi haber gelebilir iddiası

Oxford Üniversitesi'nin yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşıyla ilgili 'iyi haberlerin yarın açıklanabileceği' öne sürüldü. İngiliz televizyon kanalı ITV'nin editörlerinden Robert Peston, "İlk denemeler hakkında olumlu haberler en kısa zamanda (belki yarın) duyurulabilir" dedi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nin Covid-19’a karşı yürüttüğü aşı çalışmaları hakkında ‘kısa süre içinde iyi haberler açıklanacağı’ iddia edildi. Gazete Duvar’ın aktardığına göre, İngiliz televizyon kanalı ITV’nin editörlerinden Robert Peston, “Oxford Üniversitesi’nin, AstraZeneca tarafından desteklenen Kovid-19 aşısının ilk denemeleri hakkında olumlu haberler en kısa zamanda (belki yarın) duyurulabilir” açıklaması yaptı.

Oxford Üniversitesi’nin üzerinde çalıştığı aşı adayının, insanlar üzerinde Faz 3 denemelerine başlanmış durumda. Aşının daha önce 8 bin kişi üzerinde denendiği ve olumlu sonuç alındığı açıklanmıştı

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