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Oxi’cilerin Enosis kutlaması iptal yasası paniği

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Oxi’cilerin Enosis kutlaması iptal yasası paniği
Çözüm karşıtı EDEK, Rum Meclisi’nin aldığı enosisin okullarda kutlanması kararının iptali için yapılacak oylamayı engellemeye çalışıyor.

Güney’deki federal çözüm karşıtı EDEK’in Başkanı Marinos Şizopulos, 11 Nisan Salı günü müzakerelerin yeniden başlaması için Rum Meclisi’nin aldığı enosisin okullarda kutlanması kararının iptali için yapılacak oylamayı engellemeye çalışıyor. 

DİSİ’nin enosis referandumunun okullarda kutlanması kararının iptaline ilişkin yasa önerisi ile ilgili olarak Şizopulos, Meclisin herhangi bir karar almadan önce, Başsavcılığın raporunu beklemesini talep etti.

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