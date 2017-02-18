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Oy pusulaları hazır

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Oy pusulaları hazır
YSK tarafından halk oylamasında kullanılmak üzere bastırılan oy pusulaları basın mensuplarına gösterildi

 

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) halk oylamasında kullanılmak üzere bastırılan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntüleri basınla paylaşıldı.

Buna göre, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında YSK tarafından bastırılan "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak.

Birleşik oy pusulası beyaz ve kahverengi olacak. Beyaz renk üstünde "Evet", kahverengi renk üstünde "Hayır" ibareleri bulunacak. Seçmenler, "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak.

Yurt dışındaki vatandaşlar 27 Mart-9 Nisan tarihlerinde oy verecek. Türkiye'de ise seçmenler 16 Nisan'da sandık başında olacak.,cbycnose9uw_pwteta4qfa.jpg

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