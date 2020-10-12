  • BIST 1.178
  • Altın 487,557
  • Dolar 7,8600
  • Euro 9,2839
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka

Oy pusulasında 1’inci sırada Tatar, 2’nci sırada Akıncı yer alacak

» »
Yüksek Seçim Kurulu, 18 Ekim Pazar günü yapılacak “2’nci Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi” ile ilgili seçim takvimini açıkladı.
Oy pusulasında 1’inci sırada Tatar, 2’nci sırada Akıncı yer alacak

Yüksek Seçim Kurulu, 18 Ekim Pazar günü yapılacak “2’nci Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi” ile ilgili seçim takvimini açıkladı.

18 Ekim’de yapılacak 2’nci tur Cumhurbaşkanlığı seçim süreci başladı.

Oy pusulasında 1’inci sırada UBP adayı Ersin Tatar, 2’nci sırada ise Bağımsız aday Mustafa Akıncı yer alacak.

Adaylar yarın ise BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe verecek.

Takvime göre 14 Ekim Çarşamba günü başlayacak ikinci tur seçim propaganda süreci 17 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de tamamlanacak

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı:Cumhurbaşkanlığının bağımsız ve partiler üstü olması anlayışında buluşmalıyız.12 Ekim 2020 Pazartesi 17:46
  • Yarım kiloya yakın uyuşturucuya 1 ay hapis!12 Ekim 2020 Pazartesi 17:35
  • Bağımsızlık İttifakı Cumhurbaşkanı Akıncı'yı eleştirdi12 Ekim 2020 Pazartesi 17:26
  • Akıncı:“Ortak Paydamız, Toplumsal İrademiz”12 Ekim 2020 Pazartesi 17:19
  • Bağımsızlık Yolu: "ELAM suç örgütü ilan edilmeli ve kapatılmalı"12 Ekim 2020 Pazartesi 17:16
  • Girne'de yarın 6 saatlik elektrik kesintisi!12 Ekim 2020 Pazartesi 17:10
  • KAR-İŞ ülkenin her yanında öğrenci taşımacılığına başladıklarını açıkladı12 Ekim 2020 Pazartesi 16:15
  • Bağımsızlık Yolu'ndan Derinya Olayları açıklaması12 Ekim 2020 Pazartesi 16:11
  • Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke HAYIR12 Ekim 2020 Pazartesi 16:10
  • Çavuşoğlu:Ders kayıpları en kısa sürede giderilecek12 Ekim 2020 Pazartesi 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti