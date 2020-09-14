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Oy pusulasındaki sıralama belirlendi 1. TATAR ,11. DENKTAŞ

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Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan kura ile, 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi içim oy pusulasındaki sıralama belirlendi.
Oy pusulasındaki sıralama belirlendi 1. TATAR ,11. DENKTAŞ

Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan kura ile, 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi içim oy pusulasındaki sıralama belirlendi.

Yapılan seçime göre pusulada sıralama şöyle oluştu:

1 Ersin Tatar (UBP)

2 Tufan Erhürman (CTP)

3 Erhan Arıklı (YDP)

4 Fuat Çiner (MDP)

5 Arif Salih Kırdağ (Bağımsız)

6 Ahmet Boran (Bağımsız)

7 Mustafa Ulaş (Bağımsız)

8 Alpan Uz (Bağımsız)

9 Kudret Özersay (Bağımsız)

10 Mustafa Akıncı (Bağımsız)

11 Serdar Denktaş (Bağımsız)

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