Oy sayımı sona erdi... İşte sonuçlar .. Hangi parti kaç vekil kazandı...

Oy sayımı sona erdi... İşte sonuçlar .. Hangi parti kaç vekil kazandı...

763 Sandığın tümü açıklandı...

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde 763 sandığın tümü açıldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun gayriresmî sonuçları duyurduğu internet sitesindeki verilere göre Meclis’e 5 parti girmeye hak kazanıyor. UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3 ve YDP de 2 milletvekili çıkarıyor.

763 sandığa göre sonuçlar şöyle:

Oy Kullanan Seçmen: 117 bin 421

KKTC Geneli Geçerli Oy: 4 milyon 985 bin 543

Seçime katılım oranı: Yüzde 57.62

Oyların partilere göre dağılımı:

Ulusal Birlik Partisi (UBP): % 39.54

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 32.04

Demokrat Parti (DP): % 7.41

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): % 1.54

Bağımsızlık Yolu (BY): % 1.96

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): % 6.39

Halkın Partisi (HP): % 6.68

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.42

BAĞIMSIZLAR

8 partiden 400 aday yanında 3 de bağımsız adayın yarıştığı 23 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde bağımsız adayların oy oranları da şöyle:

Adem Yazıcı (Lefkoşa): Yüzde 0.01

İsmail Yıldız (Gazimağusa): Yüzde 0.01

Ali Sanatkar (İskele): Yüzde 0.00

İLÇELERE GÖRE MİLLETVEKİLİ SAYILARI

İlçelere göre partilerin çıkaracağı milletvekili sayıları da şöyle:

Lefkoşa-16 milletvekili- UBP 7, CTP 6, DP 1, YDP 1, HP 1

Gazimağusa-13 milletvekili- UBP 6, CTP 4, DP 1, YDP 1, HP 1

Girne-11 milletvekili- UBP 5, CTP 4, DP 1, HP 1

Güzelyurt-3 milletvekili- UBP 2, CTP 1

İskele-5 milletvekili- UBP 3, CTP 2

Lefke- 2 milletvekili- UBP 1, CTP 1

KATILIM ORANLARI

Erken Genel Seçim’de kayıtlı 203 bin 792 seçmenden 117 bin 421’İ sandığa gitti ve seçime katılım oranı 57.62 oldu.

KKTC’de bir önceki genel seçimin yapıldığı 7 Ocak 2018’de katılım oranı yüzde 66.14 olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 11 Ekim 2020’deki ilk turunda katılım oranı yüzde 54.72, 18 Ekim’deki ikinci turunda ise katılım oranı yüzde 67.29 olarak açıklanmıştı.

7 Ocak 2018 erken genel seçiminde Cumhuriyet Meclisi’ne 6 siyasi parti girmeye hak kazanmış ve UBP 21, CTP 12, HP 9, DP 3, TDP 3, YDP 2 milletvekilliği kazanmıştı.