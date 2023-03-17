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Oy ve Ötesi: 200 bin gönüllüyle sonuçlar 19:00’da elimizde

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Sivil toplum kuruluşu Oy ve Ötesi, seçimlerde 200 bin gönüllüyle sandıkların başında olmayı amaçlıyor. Kuruluşun yönetim kurulu başkanı Erim Orkun, hazırlıkları Diken’e anlattı.
Oy ve Ötesi: 200 bin gönüllüyle sonuçlar 19:00’da elimizde

14 Mayıs’taki seçimlere iki aydan kısa bir süre kala, iki büyük ittifakın adaylarının belli olmasıyla birlikte partiler çalışmalarını hızlandırdı. Muhalefetin en önemli gündem maddelerinden biri de seçim güvenliği.

Bu hükümetin de ‘hayli ciddiye aldığı’ bir konu, öyle ki seçim güvenliği için 601 bin 251 güvenlik personeli, 73 helikopter, sekiz uçak, 61 İHA, 6 bin 708 zırhlı muharebe aracı, 754 TOMA, 244 bot/gemi görevlendirildi.

Oy ve Ötesi de ‘sandıklara sahip çıkmak için’ kurulan partilerden bağımsız bir sivil toplum örgütü.

2014’te kurulan Oy ve Ötesi’nin bu seçimlerde de çalışacağını söyleyen Orkun, hedeflerinin her sandıkta gönüllü bulundurmak olduğunu söyledi: “200 bin sandık var, kolay bir hedef değil. Ne kadar gönüllümüz olursa o kadar sahada olacağız. Bir önceki seçimlerde yüzde 65 oranında sandık sonuçlarına ulaşmıştık. Bu seçimde hedefimiz en az yüzde 80’ine ulaşmak.”

’19:00 civarında elimizde’

Kuruluş, şu ana kadar il ve ilçe sorumlularını oluşturarak ön çalışmaları yamamladı, bugünden itibaren (17 Mart) gönüllülerin kayıt işlemleri başlıyor. 

Orkun, seçim günü organizasyonu ve bilgilerin toparlanmasını sağlayacak yeni bir uygulama geliştirdiklerini belirtti. Gönüllüler tutanak fotoğraflarını bu uygulama üzerinden Oy ve Ötesi’ne iletebilecek. 

Orkun “Eğer 200 bin gönüllüye ulaşırsak, seçim akşamı saat 19:00 civarında seçim sonuçları elimizde dijital halde olacak” dedi.

Oy ve Ötesi bu verileri yayımlamayacak, siyasi partilerle paylaşacak: “Biz bir yayıncı kuruluş değiliz, sivil toplum kuruluşuyuz. Hedefimiz siyasi partilere ve seçim sürecinde çalışan kurumlara destek olmak. Dolayısıyla bu dataları siyasi partilerle paylaşıyor olacağız.”

‘Birlikte çalışmaya sıcak bakan partiler var’

Orkun, gönüllülerin sadece büyükşehirlerde değil köylerde de olması gerektiğini vurguladı:

*Köy gibi yerlerde örgütlenmemiz biraz daha zor. Buralarda parti çalışanlarının uygulamamızı indirerek bize veri göndermesini bekliyoruz. Buna sıcak bakan partiler var. 

*Büyükşehirlerde daha çok gönüllümüz oluyor. Bunun haricinde mesela İstanbul’da Kadıköy’de daha çok, Sultanbeyli’nde daha az gönüllümüz oluyor. Bu seçime özel olarak, Doğu Anadolu’da ve İç Anadolu’da, daha önceki seçimlerde eksik olduğumuz illerde ve ilçelerde özel kampanyalar yapacağız.

‘Biz garanti edebiliriz’ 

Orkun sözlerini şöyle noktaladı: “Hep beraber çalışırsak seçim güvenliğini biz garanti edebiliriz. Seçim sistemimiz aslında güvenli bir sistem. Sistemi tüm kurumlar doğru şekilde uygularsa, halkın iradesinin sonuçlara yansıyacağı garanti.”

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