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Oy verme işlemi yarın sona eriyor

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Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde oy verme işlemi devam ediyor. Seçmenler, 24 Mayıs Çarşamba gününe kadar Lefkoşa ve Gazimağusa’da oy kullanabilecek.
Oy verme işlemi yarın sona eriyor

Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı Seçim Takvimi’ne ilişkin süreç işliyor.

Seçmenler, Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yapacak. İki aday için yeniden basılan oy pusulalarında sıralamada herhangi değişiklik yapılmadı.

OY KULLANMAK İÇİN YARIN SON GÜN

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda olduğu gibi sandıklar, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta olmak üzere 3 merkezde kuruldu. Güzelyurt’ta 2 gün devam eden oy verme işlemi 21 Mayıs Pazar günü sona erdi.

Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu ile Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda ise seçmenler, 24 Mayıs Çarşamba gününe kadar hafta içi ve hafta sonu 08.00-22.00 saatleri arasında oy verebilecek.

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