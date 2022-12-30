Oygar: Otellerdeki Etkinlikler Vergilendirilmeli, Sanat Emekçilerine İçin Kaynak Yaratılmalı

Bağımsızlık Yolu Onur Kurulu Başkanı ve Baraka Kültür Merkezi aktivisti Tahsin Oygar sosyal medya hesaplarından sanat emekçileri özlük hakları be iş güvenesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Bağımsızlık Yolu Onur Kurulu Başkanı ve Baraka Kültür Merkezi aktivisti Tahsin Oygar sosyal medya hesaplarından sanat emekçileri özlük hakları be iş güvenesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Oygar: Yeni Yılınız Kutlu Olsun!

Oygar, ülkemizde sanata ve sanatçıya destek son derece kısıtlı ve gereksiz görüldüğünü, ada kültürümüze yönelik ise planlı bir asimilasyon politikası sürdürüldüğünü belirtti. Sanat emekçilerinin özlük haklarının; örneğin barlarda, düğünlerde vs. çalan müzisyenlerin sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılmasının önemini vurgulayan Oygar, yapıldığının takip edilmesi veya bilakis devlet tarafından karşılanması gerektiğini aktardı. Oygar, sanatçıların emekliliği, iş güvencesi ve güvenliği gibi sorunlara çözüm bulunması aciliyetinin altını çizdi.

Başka ülkelerden getirilen sanatçılarla yapılan etkinliklerin vergilendirilip sanat emekçilerine kaynak oluşturulması gerekirken, şimdiye kadar gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin kılını kıpırdatmadığını söyleyen Oygar, aksine vergisiz etkinlik yapan otellere teşvik vermeye devam ettiler ifadelerini kullandı.

Oygar açıklamasının sonunda, “hâlbuki sanat, bir toplumda hayatın anlamını yaratır. Acıyı, sevinci, gururu, öfkeyi, korkuyu, güveni kısacası duyguyu ve hikâyeyi üretir. O zaman bizim ülkemizin hikayesi şu: "Sanatçılar eşşek tepsin sizi!!!" dedi.