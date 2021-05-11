  • BIST 1.452
  • Altın 489,761
  • Dolar 8,2952
  • Euro 10,0725
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

Oygar: PCR iznini ihlal eden şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

» »
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doktor Deren Oygar, ev karantinasındaki bir kişinin kuralları ihlal ettiği yönünde basında çıkan haberlere açıklık getirdi.
Oygar: PCR iznini ihlal eden şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

Konuya ilişkin olarak BRT’ye açıklamada bulunan Oygar, söz konusu şahsın yurtdışından ülkeye gelen ve 10 günlük karantinaya alınmış bir kişi olduğunu söyledi.

Oygar, ilgili şahsın bazı basın organlarında yer alan haberlerin aksine ülkede turist olarak bulunmadığının altını çizerek, PCR testi yaptırmak amaçlı verilen bir iznin ihlalinin söz konusu olduğunu kaydetti. Ülkeye 10 gün önce gelen şahsın üçüncü ve son PCR testi için izinli olarak ev dışında çıkmasına rağmen bunu suistimal ederek başka yerlere de uğradığının tespit edildiğini anlatan Oygar, söz konusu ihlalin sistem tarafından da görüldüğünü belirtti. Deren Oygar, uygulamanın ev karantinasında yapılan standart bir uygulama olduğunun ve ilk kez bir ihlalin yaşandığının altını çizerek, ilgili şirketle temasa geçtiklerini açıkladı.

Bundan sonraki dönemlerde yaşanan ihlallerin derhal ilgili polis merkezlerine bildirilmesi yönünde şirkete gereken uyarıyı yaptıklarını ifade eden Oygar, söz konusu şahsa da polis tarafından dava okunduğunu ve gereken cezayı alacağını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, yaşanan olayın PCR testi için alınan iznin ihlal edilmesi olduğunu yineleyerek benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını söyledi. Oygar, söz konusu şahsın üçüncü ve son PCR’ını yapmak üzere karantina evini terk ettiğini ve yapılan son PCR’ının da negatif çıktığını sözlerine ekledi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Düşünce Derneği'nden Eğitim Kayıplarının Giderilmesi İçin Öneriler11 Mayıs 2021 Salı 10:39
  • Sol Hareket 1. Olağan Kongresi Toplanıyor11 Mayıs 2021 Salı 10:36
  • Lefkoşa'da geçiş noktasında aşı eylemi yapılıyor11 Mayıs 2021 Salı 10:31
  • Meclis çalışanları grevde!11 Mayıs 2021 Salı 10:28
  • Turizm Emekçileri Platformu soruyor: 3. testi de negatif çıkan turisler neden daha fazla kalamıyor?11 Mayıs 2021 Salı 10:21
  • Tam 439 gündür geçiş noktaları kapalı! Ne zaman açılacağı ise belli değil!11 Mayıs 2021 Salı 09:46
  • MHD İnsan Ticaretiyle Mücadele Kapsamında Bu Kez de Zeki Çeler ile Görüştü11 Mayıs 2021 Salı 09:42
  • YKP Genel Sekreteri Kanatlı KTİMB Başkanı Gürcafer'in Açıklamalarına Tepki Gösterdi11 Mayıs 2021 Salı 09:23
  • Lapta Belediyesi Ekonomik Çıkmazda11 Mayıs 2021 Salı 08:58
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?11 Mayıs 2021 Salı 08:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti