Oygar: PCR iznini ihlal eden şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

Konuya ilişkin olarak BRT’ye açıklamada bulunan Oygar, söz konusu şahsın yurtdışından ülkeye gelen ve 10 günlük karantinaya alınmış bir kişi olduğunu söyledi.

Oygar, ilgili şahsın bazı basın organlarında yer alan haberlerin aksine ülkede turist olarak bulunmadığının altını çizerek, PCR testi yaptırmak amaçlı verilen bir iznin ihlalinin söz konusu olduğunu kaydetti. Ülkeye 10 gün önce gelen şahsın üçüncü ve son PCR testi için izinli olarak ev dışında çıkmasına rağmen bunu suistimal ederek başka yerlere de uğradığının tespit edildiğini anlatan Oygar, söz konusu ihlalin sistem tarafından da görüldüğünü belirtti. Deren Oygar, uygulamanın ev karantinasında yapılan standart bir uygulama olduğunun ve ilk kez bir ihlalin yaşandığının altını çizerek, ilgili şirketle temasa geçtiklerini açıkladı.

Bundan sonraki dönemlerde yaşanan ihlallerin derhal ilgili polis merkezlerine bildirilmesi yönünde şirkete gereken uyarıyı yaptıklarını ifade eden Oygar, söz konusu şahsa da polis tarafından dava okunduğunu ve gereken cezayı alacağını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, yaşanan olayın PCR testi için alınan iznin ihlal edilmesi olduğunu yineleyerek benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını söyledi. Oygar, söz konusu şahsın üçüncü ve son PCR’ını yapmak üzere karantina evini terk ettiğini ve yapılan son PCR’ının da negatif çıktığını sözlerine ekledi.