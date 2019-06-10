Oylama bir sonraki hafta yapılacak

Genel Kurul, bugün saat 10.30 da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda ilk olarak YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 62. Madde tahtında söz aldı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyeti yürüten Fatih Gemisi personelinin Güney Kıbrıs Rum yönetimi girişimiyle tutuklanması konuşuldu.

Arıklı, “Ne olacak deyip geçiştirmek doğru değil. KKTC olarak adım atmalıyız. Bu adımı Cumhurbaşkanı atmalı. Sayın Cumhurbaşkanı ciddi bir açıklama yapmadı. Sadece bayram mesajında Türkiye’ye ve hükümete ‘AB çatısı altında iki devletli çözüm ilkesine şiddetle karşı çıktığı, görevde olduğu sürece de buna karşı çıkacağı mesajını verdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hükümeti ve Meclisi yok sayamayacağını belirten Arıklı, “Yetki Mecliste, Meclisin içinde çıkan hükümettir. Sayın Cumhurbaşkanına bir daha hatırlatıyorum. 2003’teki olayı yeniden yaşamak istemiyoruz. İki devletli çözümün tartışılmasına şans verilmeli. Bu şansı peşinen berhava etmek, Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken bunun manipülasyon aracı olarak kullanmak doğru değil” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Bu yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Rum tarafının adımı yanlış. Gerginliğe çanak tutan bir yaklaşım. Tartışmalı bölgelerde tarafların iddiası olur, bunun barışçı yöntemlerle çözülmesi aşikardır. Daha da ileriye taşınırsa karşı tedbir alınacak. Yakından takip ediyoruz. Türkiye ile de istişare içindeyiz” dedi.

Özersay, “Hükümet olarak dış politika ve Kıbrıs konusunda yapacağımız izahatlar var, bunu peyder pey yapacağız. ‘Cumhurbaşkanı yoktur biz varız’ diye bir tavır ortaya koymadık. Görev yetki ve sorumluklara zarar gelecek şekilde bir tavır olmadı. Biz hükümet olarak dış politika perspektifini önümüzdeki günlerde açıklamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Meclis karar verir ve Cumhurbaşkanlığını görüşmecilik görevinden alır diye bir usul yoktur. Orayı da halk seçer, burayı da halk seçer. Bu tartışmanın uzamaması için söz aldım” dedi.

Güney’deki kararla ilgili Meclis olarak ses yükseltilmesi gerektiğini kaydeden Denktaş, “Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge açısından Türkiye’nin atması gereken adımlar vardı. Bu adımların atmamasının sonuçlarını yaşıyoruz. 2003’te hidrokarbon konusunu gündeme getirdiğimizde yalanlamıştık. O gün söylediklerimin doğruluğu ortaya çıktı. Biz de tavır koyalım, söz söyleyelim, esas ses çıkarması gereken Türkiye’dir. Türkiye’nin bu konuda adım atmaması gerekirdi. Atmadı. 16 sene geçti. Hukuki, diplomatik ve siyasi adım var mı? Buna bakılması lazım. Türkiye’nin de da bakması lazım. Bizim cumhurbaşkanının hele de birçok konuda köşeye çektirilmiş, sizin bu konuda yetkiniz yok, siz fazla konuşmayın diye bir algı yaratılmış durum varsa uluslararası arenada söyleyeceğimiz ve atacağımız adımların pek faydası olmaz. Bizim kendimizi uluslararası alanda daha kabule edilebilir noktaya taşıma durumuz vardır ancak o zaman söylenecek şey karşı tarafı etkileyecek” şeklinde konuştu.

Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarı üzerine, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit söz aldı. Yasa tasarısının kendileri dönemlerinde hazırlandığını anımsatan Özyiğit, “Kadroların dağıtılmasında ve diğer konularında bazı aksaklıklar var. Tasarının ivediliğinin alınması önemli” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Bir önceki hükümet döneminden kalan yasa tasarısının ivediliğini istedik. Meclis kapanır, tasarı yasallaşmazsa Eylüle kadar münhal ilan edilemeyecek, okullar kaosla açılacak. Hazırlanan yasa tasarısı bir ihtiyaçtır” dedi.

Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasa Tasarısı görüşüldü. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros tasarıya ilişkin raporu okudu.

Tasarı üzerine söz alan Özyiğit, bu tasarıyı desteklediklerini anımsatarak, “Döviz karşısında maaşların erdiği bir gerçek. Dar ve sabit gerili vatandaşların alışverişini daha cazip kılmak için bu tasarı hazırlandı” dedi.

Yasakçı zihniyetle bir şey olamayacağını kaydeden Özyiğit, “Sadece teşviklerle kendi insanımızın kendi ülkemiz içinde alışveriş yapması sağlanabilir. KDV iadesi tasarısının hazırlanmasını önerdik. Bunu destekleniyoruz. Bir an önce yasallaşmasını istiyoruz. Önemli bir kazanım” şeklinde konuştu.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Bu tasarı, kayıt dışılığı kayıt altına alma, katma değer vergisi ödeme alışkanlığı için önemli” dedi.

Denktaş, “Bankaların kredi kartı komisyon oranları piyasada sıkıntı yaratıyor. Bu gözden geçirilmeli. Bu gözden geçirilmeli. Bir yandan kayıt dışılık yasalar geçiyoruz, bir yandan yeni kayıplar ortaya çıkıyor” dedi.

YDP Genel Başkanı Arıklı, tasarıyı yetersiz bulduklarını söyledi.

Arıklı, “Kredi kartıyla alışverişi teşvik iş değil. Vatandaş sanki bunu kendi ödemeyecekmiş gibi alışveriş yapıyor ve açığa düşüyor. İsrafı önlemek için kamu spotu hazırlamak ve vatandaşı teşvik etmek önemli…” dedi.

Arıklı, tasarıya olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Arıklı, Akıncı ile ilgili açıklamasına işaret ederek, “Sayın Cumhurbaşkanına kendi söylediklerini hatırlatıyorum. Görüşmeciyi atama yetkisinin Mecliste olduğunu kendi söyledi. Bunu hatırlatıyorum ve diyorum ki Meclisin ve hükümetin görüşlerine saygılı olun” dedi.

Denktaş, “Cumhurbaşkanı Kıbrıs konusundaki görüşmeleri yürütür. Denktaş hariç hiçbir cumhurbaşkanı ile görüşlerim uymaz ama Cumhurbaşkanı benim devletimin başkanıdır. Bu makam hepimiz göz bebeği olmalı. Ona saygılı davranmak durumdayız” dedi.

Yeniden söz alan Cemal Özyiğit, “Cumhurbaşkanı bu yetkiyi halktan alındı. Bir yıl sonra seçim var. AB içinde iki devlet hayal üründür. Bu süre kaybettirmeden başka mantıkla bağdaşmaz. Halk bugüne kadar federasyonu görüştük, yeni şeyler isteriz derse, yetkiyi ona görecek. Bunlar doğru yaklaşımlar değil” dedi.

Özyiğit, Kıbrıs konusundaki sürece işaret etti ve “ Denktaş rahatsızlandı yerine giden Tahsin Ertuğruloğlu topluma kaybettirdi” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, da Özyiğit’in bu konuda söylediklerinin doğru olmadığını söyledi.

CTP milletvekili ve komite başkanı Fikri Toros ‘da “ Kayıt dışılıkla karşı mücadele hükümetin mali politikası olmalı.yüzde 60 oranında bir kayıt dışılık var. Bu yasayı sadece geçirmekle kalmamalı, uygulamalıyız” dedi.

Toros, “ Kıbrıslı Türklerin güneyden, Kıbrıslı Rumların kuzeyden alışveriş yapması, rekabet ortamı olması, bir takım ürünlerde avantaj olması nprmaldir. Tüketici özgürdür. Bu alışveriş birkaç amaca hizmet eder. Bu bölünmüşlüğün getirdiği mağduriyeti mümkün olan seviyede telafi etmek mümkündür. Benim karşı olduğum bunun kontrol dışı olmasıdır. Gıdada sağlığı tehdit eden bir duruma gelindiğini biliyorum. Buna karşı tedbir alınmalı” dedi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, hükümetin ekonomik ve mali disipline önem verdiğini kaydetti.

Amcaoğlu, “ komitede evet dediğimiz yasa tasarısı ile gereğini yerine getireceğiz. Evet oyu vereceğiz. Bu yasa vergi iade yasası değil. Maliyede yıllarca çalışmış biri olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu gibi yasaların hayata geçirilmesi bu meclisin görevleri arasında çok verimli bir yasama dönemi geçiren komite, inanıyorum ki ekonomik ve iktisadi geleceğine katkı koyacağına inanıyorum” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, komitede görev alanlara teşekkür ederek, “Ekonomin kayıt altına alınması için önemli bir adım. Kredi kartıyla satış yapanlar bunu bile beyan etmiyordu. Bankalar Maliye Bakanlığı’na iletiyor. Bu adım bizim dönemimizde atıldı. Katma değer vergisinde bir artış sağlandı. Kredi kartları arttı, ekonomi büyüdü. Bu kamu maliyesine ciddi katkı sağlıyor. Bu düzenleme ile yine ekonomide büyüme olacak” dedi.

Tatar, “İki ayrı devlet olsa da alışveriş olabilir, bunu federal zemine kilitlemeye gerek yok. Yasakçı zihniyetler başarılı olmaz. Rekabet önemli. Bizim çarşımız gelişti. Rum tarafında olan her şey burada var. O tarafa gitmeye gerek yok diye düşünüyorum ama herkes serbest” dedi.

Yasa tasarısının olumlu olacağını kaydeden Tatar, “Çok sayıda banka var, kredi kartı var. Komisyonlar konusunda Rekabet Kurulu da meseleye göz atmalı. Mutlaka komisyon olacak. Rekabet yasalarına uygun hareket etmek lazım”dedi. Tasarının üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığından gelecek haftaya kaldı. Oylama bir sonraki hafta yapılacak. (BRT)