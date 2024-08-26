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Oymen: Ev tipi konservelerde ölümcül tehlike…

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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Beste Oymen, ev tipi konservelerde ölümcül zehirlenme tehlikesi olduğuna dikkat çekti.
Oymen: Ev tipi konservelerde ölümcül tehlike…

Oymen yaptığı yazılı açıklamada, evde konserve yapımının, özellikle yaz aylarında sebze ve meyvelerin uzun süre saklanması için sıkça tercih edilen bir yöntem olduğu kaydedildi.

 

“Evlerde yapılan konserveler maalesef bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu riskler özellikle evde hazırlanmış ve uygun şekilde sterilize edilmemiş fasulye, bezelye, biber, mantar, patlıcan gibi düşük asitli sebzelerde söz konusudur. Konserve yapılırken uyulmayan hijyen koşulları ve yetersiz ısıl işlem bir araya geldiği zaman ölümcül zehirlenme türü olan Botulizm’e yol açabilmektedir.” ifadelerini kullanan Oymen, Botulizm zehirlenmesine Clostridium botulinum adı verilen bakterinin toksinin neden olduğunu vurguladı.

 

“Bu toksin dünyada bilinen en güçlü zehir olup, 1 gramında 1 milyon insanı öldürebilecek güçte zehir barındırmaktadır. C. Botulinum bakterisinin ürettiği bu güçlü toksin, çift görme,

ağız kuruluğu, halsizlik, baş ağrısı gibi ilk belirtilerden sonra ishal, kusma ve kalp ritim bozukluklarına neden olup sinir fonksiyonlarını bloke ederek solunum ve kas felcine yol açarak hastayı ölüme sürükleyebilmektedir.” diyen Oymen, evde konserve yapımında dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

 

Oymen, evde konserve yapımında, kaliteli ham madde seçilmesi; hijyen kurallarına uyulması; doğru ısıl işlem uygulanması; kavanozların ve kapakların doğru kullanımından emin olunması ve depolama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

 

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