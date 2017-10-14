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Oyna GG Futbol Akademisi'nden futbolcularına süt desteği

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Oyna GG Futbol Akademisi'nden futbolcularına süt desteği
“Çocuklar Geleceğimizdir” diyen Gençlik Gücü Yönetim Kurulu, “Sağlıklı Yaşam için, süt içelim” sloganı ile Oyna GG Futbol Akademisi futbolcularına her Perşembe günü süt verecek

Genç yönetim kurulu üyeleri ile başarıdan başarıya koşan Gençlik Gücü, her alanda yürüttüğü yeniliklere bir yenisini daha ekledi. Gençlik Gücü, “Sağlıklı yaşam için, süt içelim” sloganı ile süt kampanyası başlattı.

“Çocuklar Geleceğimizdir” diyen Gençlik Gücü Yönetim Kurulu’nun, “Sağlıklı Yaşam için, süt içelim” sloganı ile başlattığı süt kampanyası doğrultusunda, Fırat Deniz yönetiminde devam eden Oyna GG Futbol Akademisi’nin futbolcularına her Perşembe günü süt verecek.

Kampanyaya Atakom şirketinin destek verdiğini belirten Gençlik Gücü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Ataöğün, “Öncelikle Atakom yetkililerine teşekkür ederiz. Kulübe gelir getirici etkinlikler kadar, geleceğe yatırım yapmak da önemlidir” dedi.

Alt yapıya verdikleri önemi defalarca gösterdiklerine inandığına işaret eden Ataöğün, “Çocuklarımıza sadece futbolu öğretmek, futbol oynamalarını sağlamakla kalmıyor, onların iyi beslenmeleriyle de ilgileniyoruz. Bizim haftada bir vereceğimiz sütler sadece bir vesile. Onlara süt içme alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Geleceğimizin futbolcuları, beslenmenin önemini de öğrenmelidirler” şeklinde konuştu.

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