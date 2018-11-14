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‘Oynamadı’ diye karısını öldüren koca tutuklandı

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Gaziantep’te müzik eşliğinde oynama talebini reddeden dini nikahlı eşini çocuğunun gözleri önünde av tüfeğiyle öldürülen Sezer S. tutuklandı.
‘Oynamadı’ diye karısını öldüren koca tutuklandı

Gaziantep Emniyeti’ne bağlı polis ekipleri, Çıksorut Mahallesi'ndeki evlerinde dini nikahla birlikte yaşadığı Sebiha Sepil'i (20) pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen Sezer S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının gidebileceği adreslerde arama yapan ekipler, teknik takip sonucu zanlının Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'ndeki bir akrabasının evinde olduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polis, katil Sezer S.’yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki sorgusunda oynamasını kabul etmediği için eşini öldürdüğü iddiasını reddederek, "Eşim bana yakın davranmıyordu. Birkaç gün önce ayrılmak için babasının evine gönderdim. Fakat kendisi gitmek istemedi. Olay gecesi bana yine uzak durması nedeniyle tartışınca vurdum, pişmanım" dedi.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Sezer S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Sebiha Sepil'in cenazesi ise yakınları tarafından götürüldüğü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toprağa verildi.

Eve alkollü geldiği öne sürülen Sezer S’in (24), evde müzik açarak oynamasını söylediği dini nikahlı eşi Sabiha Sepil'i (20), isteğini kabul etmedi diye 2 çocuğunun gözleri önünde av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilmişti.

Sepil'in akrabalarından Faik Orhunlutaş, gece olayı duyunca eve gittiklerini belirterek, "Çocuklara olayın niye olduğunu sordum. Olayı 'Babam anneme kalk oyna dedi. Annem de ‘hayır’ dedi' şeklinde anlattı. Tüfekle vurmuştu, ben gittiğimde saçmalar yerdeydi" dedi.

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