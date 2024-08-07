Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Z kuşağının tekrarlayan davranışlar sergilediğini, sosyal medyada sürekli aktif olduklarını ve genellikle aynı tip gıdalar tükettiklerini belirterek, "Z kuşağı otistik bir kuşak. Z kuşağının tanısı otizm bence" diye konuştu.

Haberler.com sitesine açıklamalarda bulunan Erbaş şunları söyledi; "Z kuşağı otistik bir kuşak. Z kuşağının tanısı otizm bence. Tekrarlayan davranışları var, sabahlara kadar bilgisayarda oynayabilirler. WhatsApp'ta konuşabilirler, Instagram'da sürekli takılabilirler. Tekrar edici davranışlar yapıyorlar. Aynı tip gıdalar tüketiyorlar.



Hamburger yiyorlar, pizza yiyorlar. Aynı görünüşlü, aynı şeyleri yapan, kısıtlı merak sahası olan, artık geniş merakları yok, bir merakı var. Sadece Instagram'dan bazı isimleri takip ediyorlar. Yani hep aynı şeyleri. O zaman sayalım, toplum uyuşları kötü, derin arkadaşlıkları yok, yüzeysel arkadaşlıklar kuruyorlar. Medyanın içinde sosyal medyaya gömülmüşler, herhangi bir işte çalışmak istemiyorlar, hep hayal dünyaları var.



Kendi dünyaları var. Senin dünyana giremiyor. Bu hareketlerin hepsi 'autistic behavior' olarak geçiyor. Otizmde davranış bozuklukları var, kendi dünyası var ve dış dünyada siz ona müdahale edemiyorsunuz. 10 yıl sonra otizm oranı yüzde 50 artacak. 10 çocuktan 5'i otizm olacak."