  • BIST 9881.23
  • Altın 2573.991
  • Dolar 33.4688
  • Euro 36.5467
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYDÜ Büyük Kütüphane’de 10 bin “Nadir Eser” bulunuyor!

Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak

» »
Erbaş, 10 yıl sonra otizm oranının yüzde 50 artacağını kaydetti
Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Z kuşağının tekrarlayan davranışlar sergilediğini, sosyal medyada sürekli aktif olduklarını ve genellikle aynı tip gıdalar tükettiklerini belirterek, "Z kuşağı otistik bir kuşak. Z kuşağının tanısı otizm bence" diye konuştu.

Haberler.com sitesine açıklamalarda bulunan Erbaş şunları söyledi; "Z kuşağı otistik bir kuşak. Z kuşağının tanısı otizm bence. Tekrarlayan davranışları var, sabahlara kadar bilgisayarda oynayabilirler. WhatsApp'ta konuşabilirler, Instagram'da sürekli takılabilirler. Tekrar edici davranışlar yapıyorlar. Aynı tip gıdalar tüketiyorlar.

Hamburger yiyorlar, pizza yiyorlar. Aynı görünüşlü, aynı şeyleri yapan, kısıtlı merak sahası olan, artık geniş merakları yok, bir merakı var. Sadece Instagram'dan bazı isimleri takip ediyorlar. Yani hep aynı şeyleri. O zaman sayalım, toplum uyuşları kötü, derin arkadaşlıkları yok, yüzeysel arkadaşlıklar kuruyorlar. Medyanın içinde sosyal medyaya gömülmüşler, herhangi bir işte çalışmak istemiyorlar, hep hayal dünyaları var.

Kendi dünyaları var. Senin dünyana giremiyor. Bu hareketlerin hepsi 'autistic behavior' olarak geçiyor. Otizmde davranış bozuklukları var, kendi dünyası var ve dış dünyada siz ona müdahale edemiyorsunuz. 10 yıl sonra otizm oranı yüzde 50 artacak. 10 çocuktan 5'i otizm olacak." 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de kanser görüntülerini okuyabilen çok yönlü bir yapay zeka modeli geliştirildi24 Temmuz 2024 Çarşamba 22:14
  • Bir kişiye kızamık teşhisi konuldu!23 Temmuz 2024 Salı 16:05
  • Tablet tehlikesi: Çocuklarda omurga eğriliği 2 kat arttı19 Temmuz 2024 Cuma 21:04
  • Yaz meyvelerini tüketirken aşırıya kaçmayın15 Temmuz 2024 Pazartesi 22:54
  • Güneş keyfi cilt kanseri riskini artırıyor15 Temmuz 2024 Pazartesi 21:53
  • KTTB, deniz ve havuz analizlerinin şeffaf şekilde açıklanmasını istedi11 Temmuz 2024 Perşembe 14:27
  • Ölürken beynimizde ne oluyor?04 Temmuz 2024 Perşembe 22:33
  • Çocuklukta sağlıklı beslenme demansı önlüyor02 Temmuz 2024 Salı 20:36
  • ‘Rezil olacağım’ düşüncesi sosyal anksiyeteyi tetikliyor!29 Haziran 2024 Cumartesi 19:14
  • Sahte içki nasıl öldürüyor?27 Haziran 2024 Perşembe 22:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti