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Oytun Ersan, Leverkusen Jazz Festivali’ne katılacak

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Bas gitarist Oytun Ersan, Almanya’nın Leverkusen kentinde bu yıl 45’incisi düzenlenecek Jazz Festivali’nde sahne alacak.
Oytun Ersan, Leverkusen Jazz Festivali’ne katılacak

Bas gitarist Oytun Ersan, Almanya’nın Leverkusen kentinde bu yıl 45’incisi düzenlenecek Jazz Festivali’nde sahne alacak.

Kıbrıslı Türk müzisyen Oytun Ersan, aldığı davet üzerine katılacağı Leverkusen Jazz Festivali kapsamında üç farklı konserde sahne alacak.

Oytun Ersan ve dört Alman müzisyenden oluşan “Oytun Ersan & Band – Cyprus Deja Vu” 6 Kasım’da Topos Jazz Club’ta, 7 Kasım’da Aalen’de, 8 Kasım’da ise Laverkusen Jazz Stage’te müzikseverlerle buluşacak.

Bu yıl 2-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ve Avrupa’nun en büyük jazz festivali olarak bilinen Leverkusen Jazz Festivali’ne, on binin üzerinde kişinin katılması bekleniyor.

-Oytun Ersan kimdir?

Grammy Recording Akademisi üyesi ve Grammy oy verme hakkına sahip üye olan Oytun Ersan, 25 yılı aşkın bir müzisyenlik geçmişine sahip. Sanatçı, henüz 15 yaşındayken halen görev yaptığı Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrası’na katıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Akademisi’nden mezun olan Ersan, genel eğitmenlik üzerine yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladı.

Ersan, aynı zamanda Royal College of Music’in Şeflik Profesörü ve European Union Youth Orchestra Şefi Prof. Dr. Peter Stark tarafından Birleşik Krallık’ta düzenlenen Şeflik Master Class Kursunu başarıyla tamamladı.

Sanatçı, başta dünyaca ünlü Jazz Fusion gitaristi olan abisi Okan Ersan olmak üzere, Dave Weckl, Eric Marienthal, Gerry Etkins, Gary Husband, Karen Briggs, Dean Brown, Mike Miller, Wycliffe Gordon, Brett Garsed, Çağrı Sertel, Tony Jones, Ola Onabule gibi birçok değerli isimle çalıştı.

Oytun Ersan, 2013 yılında dünyanın en prestijli bass gitar üreticilerinden olan ve Brooklyn ABD’de bulunan Fodera firması tarafından Fodera Artisti ve Tanıtım Sanatçısı ve hemen ardından yine ABD’de bulunan dünyaca ünlü GruvGear firmasının artist ve tanıtım sanatçısı ilan edildi.

Yine aynı yıl içerisinde MarkBass firması da Oytun Ersan’ı Kıbrıs tanıtım sanatçısı ilan etti. Sanatçı, Bass Musician Magazine, Bass Guitar Magazine, All About Jazz ve Jazz Dergisi gibi platformlara haber konusu olmayı başardı.

Melis Ünal’ın menajerliğinde çalışmalarını yürüten Ersan, 23-25 Ocak 2015 tarihleri arasında Los Angeles, California ABD’de gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük müzik fuarı olarak bilinen The Namm Show’da da sahne almıştı.

Uzun yıllardır Fusion Jazz türünde müzik yapan Oytun Ersan, dünyanın en prestijli müzik ödülü olan Grammy’e tam altı dalda aday adayı olmayı başarmıştı.

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