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“Oyun” adlı kişisel resim sergisi,Girne Belediyesi Başkanı Güngördü tarafından açılacak

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“Oyun” adlı kişisel resim sergisi Girne Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sergi Salonu’nda, Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü tarafından açılacak.
“Oyun” adlı kişisel resim sergisi,Girne Belediyesi Başkanı Güngördü tarafından açılacak

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, sanatçı Maksudjon Mirmukhamedov’un, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı “Oyun” adlı kişisel resim sergisi Girne Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sergi Salonu’nda, Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngör tarafından açılacak.

 

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Tacikistanlı sanatçı Maksudjon Mirmukhamedov’un hazırladığı 30 eserden oluşan ‘Oyun’ isimli kişisel sergi, 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.00’da Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından açılacak. Sergi, Girne Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

 

Mirmukhamedov; “Gerçek ve kalıcı bir arkadaşlık, diğer kişiye saygı duymakla ilgilidir.”

Sanatçı Mirmukhamedov’un eserleri arasında yer alan "Arkadaşlar" adlı tablosu iki kız arkadaş olan aynı zamanda ikiz kardeşler arasındaki güçlü̈ dostluğu tasvir ediyor. Sanatçı bu bağlamda, dünyada arkadaşlığın ve insanların birbirine karşı olan desteğinin önemini vurguluyor. Sanatçı Mirmukhamedov’a göre bu, insanın hayatındaki büyük bir değerdir. Gerçek ve kalıcı bir arkadaşlık, diğer kişiye saygı duymakla ilgilidir. Sanatçı, “Arkadaş̧ bulan bir hazine bulmuştur” şeklindeki İtalyan atasözüne tamamen katıldığını belirterek, “arkadaşlık kavramını eserlerinde yansıtıyorum” diyor.

 

Maksudjon Mirmukhamedov kimdir?

1986’da Tacikistan'da doğdu. 1997 – 2002 yılları arasında Khujand şehrinin çocuk sanat okulunda okudu. 2002 - 2011 yıllarında M. Tursunzade Tacik Devlet Sanat Enstitüsü'nde okudu. 2005’te Khujand şehrinde Tacikistan'ın genç sanatçılarının sergisine katıldı. 2008’de Khujand şehrinde “Ben ve Toplumum” sergisine katıldı. 2008’de Duşanbe'deki Rus kültür merkezinde sergiye katıldı. 2009’da Kamoliddin BehzodUlusal Müze'deki sergiye katıldı. 2011’de "Moskova'da Tacikistan Kültür Günleri" sergisine katıldı. 2013’te Türkmenistan'daki "Tacikistan Kültür Günleri" sergisine katıldı. 2014’te Ermenistan'daki ‘Art-Expo’  sergisine katıldı. Aynı yıl,  "Gaidar Aliyev'in En İyi Portresi" yarışmasında birincilik kazandı. 2015’te Duşanbe'de kişisel "Benim köklerim’" sergini açtı. 2018’de Moskova ve St.Petersburg'daki “Tacikistan Kültür Günleri” sergisine katıldı.

 
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