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Oyun bağımlısı kişiler daha saldırgan ve cinsiyetçi çıktı

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Yapılan bir araştırma, kendini "gamer" olarak tanımlayan oyun bağımlısı kişilerin sosyal olarak zararlı davranışlara daha yatkın olduğunu ortaya çıkardı.
Oyun bağımlısı kişiler daha saldırgan ve cinsiyetçi çıktı

ABD’de kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Take This tarafından yapılan araştırmada, 1000’den fazla oyuncuyla inançları, kişilik özellikleri ve diğer oyuncularla kaynaşma düzeyleri hakkında anket yapıldı.

Sonuçlara göre araştırmacılar, kaynaşmanın, oyun kültürü için savaşma veya ölme isteğinin; karanlık üçlü kişilik özellikleri, cinsiyetçilik, ırkçılık ve saldırgan davranışlar da dahil olmak üzere çeşitli aşırılıkçı özelliklerle bağlantılı olduğunu buldu.

İlginç bir şekilde, yalnızlık da, kişinin oyun kültürü için savaşmaya veya ölmeye daha fazla istekli olmasıyla bağlantılıydı.

AMAÇ DUYGUSU DA SAĞLIYOR

Daily Mail’in haberine göre, araştırmacılar, kendilerini “oyuncu” olarak tanımlayan kişilerin cinsiyetçi, ırkçı ve saldırgan davranışlarda bulunma olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirttiler.

Bununla birlikte oyuncuların “iki ucu keskin bir kılıcı” temsil ettiğini söyleyen uzmanlar oyunların bir şekilde, yalnızlık ve güvensizlikten muzdarip bireyler için bir bağlantı ve amaç duygusu sağlayabileceğini de belirttiler.

Ancak ekip, oyuncuları “aşırılık yanlısı propagandaya karşı duyarlılıklarını” artırabilecek nefret dolu konuşma ve toksikliğe maruz bırakabilecek oyun kültürlerine yönelik de uyardılar.

 

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