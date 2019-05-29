  • BIST 87.186
  • Altın 248,153
  • Dolar 6,0234
  • Euro 6,7080
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Oyun Endüstrisi, Dünya Sağlık Örgütü’nün Kararını Yeniden Düşünmesini İstedi

» »
Dünya çapındaki dev oyun şirketleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘oyun bağımlılığı bir hastalıktır’ kararının yanlış olduğunu ve yeniden değerlendirilmesini istedi.
Oyun Endüstrisi, Dünya Sağlık Örgütü’nün Kararını Yeniden Düşünmesini İstedi

Eğlence Yazılımları Birliği (ESA) temsilcileri ve Yeni Zelanda’dan Güney Kore’ye, ABD’den Avrupa'ya kadar birçok şirket, Dünya Sağlık Örgütü’nün hafta sonu verdiği ‘oyun bağımlılığı bir hastalıktır’ kararına dair sunulan kanıtların yetersiz olduğunu savundu ve yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Ortak beyanda “Küresel oyun endüstrisi bugün Dünya Sağlık Örgütü üyelerine ‘Oyun Oynama Bozukluğu’ kararının erkenden yeniden incelenmesi için çağrıda bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü saygın bir kurumdur ve rehberliğinin bağımsız uzmanlar tarafından desteklenen düzenli, kapsamlı ve şeffaf incelemelere dayanması gerekir. DSÖ’nün ‘Oyun Oynama Bozukluğu’ kararı, yeterli sağlam kanıtlara dayanmıyor. ” ifadeleri yer alıyor.

Açıklamada aynı zamanda, Sony CEO’sunun da değindiği video oyunları söz konusu olduğunda beliren korumalardan da bahsetti. Oyunlardaki yaş sınırlaması, ebeveyn kontrolü ve ‘oyuncuların en güvenli ortamlarda oyun oynayabilmeleri için gerekli şartlar’ sağlanması, ‘oyun bağımlılığı hastalıktır’ kararını çürütür nitelikte.

DSÖ’ye çağrıda bulunan ülkelerin önünde, oyun oynama bozukluğunun kabul edilmesi ve tedavi yönteminin yürürlüğe girmesinden önce uzun yıllar var, bu nedenle DSÖ’nün bu talebe nasıl yanıt vereceği merak konusu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu rahatsızlık kadınlarda vajinusmusa yol açıyor28 Mayıs 2019 Salı 22:00
  • Anksiyete bozukluğunun 20 belirtisi28 Mayıs 2019 Salı 21:00
  • Yarın Dünya MS Günü: KKTC’de 350 civarı olduğu tahmin edilen MS hastalarının sıkıntıları bir türlü giderilemiyor28 Mayıs 2019 Salı 16:44
  • 'Hocam erkekler neden regl olmuyor, haksızlık değil mi?'28 Mayıs 2019 Salı 12:46
  • Kıbrıs'ta ilk kez gerçekleştirilen kalp nakliyle sağlığına kavuşan Çelik taburcu oldu27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:07
  • 'Yastık altında cep telefonuyla uyunmamalı'24 Mayıs 2019 Cuma 23:00
  • Bu hastalık masa başı çalışanlarda görülüyor24 Mayıs 2019 Cuma 22:00
  • Tırnak batması nasıl önlenir?24 Mayıs 2019 Cuma 21:00
  • Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır?24 Mayıs 2019 Cuma 20:00
  • Doktorlardan uyarı: Köpeğinizi tasmayı elinize dolayarak gezdirmeyin24 Mayıs 2019 Cuma 11:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti