Oyun Endüstrisi, Dünya Sağlık Örgütü’nün Kararını Yeniden Düşünmesini İstedi

Dünya çapındaki dev oyun şirketleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘oyun bağımlılığı bir hastalıktır’ kararının yanlış olduğunu ve yeniden değerlendirilmesini istedi.

Eğlence Yazılımları Birliği (ESA) temsilcileri ve Yeni Zelanda’dan Güney Kore’ye, ABD’den Avrupa'ya kadar birçok şirket, Dünya Sağlık Örgütü’nün hafta sonu verdiği ‘oyun bağımlılığı bir hastalıktır’ kararına dair sunulan kanıtların yetersiz olduğunu savundu ve yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Ortak beyanda “Küresel oyun endüstrisi bugün Dünya Sağlık Örgütü üyelerine ‘Oyun Oynama Bozukluğu’ kararının erkenden yeniden incelenmesi için çağrıda bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü saygın bir kurumdur ve rehberliğinin bağımsız uzmanlar tarafından desteklenen düzenli, kapsamlı ve şeffaf incelemelere dayanması gerekir. DSÖ’nün ‘Oyun Oynama Bozukluğu’ kararı, yeterli sağlam kanıtlara dayanmıyor. ” ifadeleri yer alıyor.

Açıklamada aynı zamanda, Sony CEO’sunun da değindiği video oyunları söz konusu olduğunda beliren korumalardan da bahsetti. Oyunlardaki yaş sınırlaması, ebeveyn kontrolü ve ‘oyuncuların en güvenli ortamlarda oyun oynayabilmeleri için gerekli şartlar’ sağlanması, ‘oyun bağımlılığı hastalıktır’ kararını çürütür nitelikte.

DSÖ’ye çağrıda bulunan ülkelerin önünde, oyun oynama bozukluğunun kabul edilmesi ve tedavi yönteminin yürürlüğe girmesinden önce uzun yıllar var, bu nedenle DSÖ’nün bu talebe nasıl yanıt vereceği merak konusu.