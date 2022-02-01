  • BIST 2.028,83
  • Altın 765.42115
  • Dolar 13.3803
  • Euro 15.0787
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Oyun endüstrisinde 2022 "rekor yılı" olabilir

»
Oyun sektörünün bu yıl, 150 milyar doları aşan anlaşma, finansman ve halka arzlarla rekor yılını yaşayabileceği tahmin ediliyor.
Oyun endüstrisinde 2022 "rekor yılı" olabilir

Oyun sektörünün bu yıl, 150 milyar doları aşan anlaşma, finansman ve halka arzlarla rekor yılını yaşayabileceği tahmin ediliyor.

Yatırım şirketi Drake Star Partners'ın söz konusu tahmininde, bu yıl Microsoft'un 68,7 milyar dolara Activision Blizzard'ı, Take-Two'nun da 12,7 milyar dolara Zynga'yı satın alması referans gösterildi.

Öyle ki, yalnızca bu iki anlaşmanın toplam değeri, binden fazla anlaşmanın yapıldığı 2020'nın yıllık seviyesine rakip durumda. 2021'de ise rakamlar 2020'nin yaklaşık 3 katına denkti.

Pandemi, oyunlara ilgili artırdı

Koronavirüs salgını, çok sayıda insanın evde kalarak oyun oynamasıyla sektörüne ciddi katkı sağladı.

Ülkelerin pandemi kısıtlamalarını kaldırmasıyla da insanlar mobil oyunlara yöneldi.

Şirketler ise hem masaüstü hem de mobil oyunlara yatırımları artırdı.

Microsoft ve Take-Two gibi şirketler sektöre yatırım yapsa da Amazon ve Netflix henüz oyun endüstrisine yönelmiş değil. Ancak bu iki şirketin de Tencent, Netease ve Sony gibi Asyalı firmalarla birlikte bu yıl yarışa katılmaları ve büyüyen sektöre büyük yatırımlar yapmaları bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dijital Dünyada Kişisel Veriler Nasıl Korunur30 Ocak 2022 Pazar 23:14
  • Metaverse Dünyasında 3 Erkek Tarafından Tacize Uğradı30 Ocak 2022 Pazar 22:31
  • Elon Musk’ın Para Teklif Ettiği Öğrenci: 5 Bin Dolar Yetmez, 50 Bin Dolar Versin30 Ocak 2022 Pazar 20:36
  • Akıllı Telefonla Yapılan Covid Testi Geliştirdiler30 Ocak 2022 Pazar 14:27
  • Facebook Messenger Artık Konuşmaların Ekran Görüntüsü Alınırsa Bildirim Gönderecek28 Ocak 2022 Cuma 23:55
  • İphone’Un Son Güncellemesine Hamile Adam Emojisi Damga Vurdu28 Ocak 2022 Cuma 22:35
  • Tiktok Fenomeni İphone’un Arkasındaki Gizli Tuşu Buldu: ‘Hayatımı Değiştirdi’28 Ocak 2022 Cuma 20:51
  • Elon Musk: Biden insan formunda rutubetli bir kukla28 Ocak 2022 Cuma 11:03
  • Nadir bir 'kayıp halka kara delik' bulundu28 Ocak 2022 Cuma 10:32
  • AB Mahkemesi, Intel'e kesilen 1 milyar avronun üzerindeki para cezasını iptal etti28 Ocak 2022 Cuma 00:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti