Oyun endüstrisinde 2022 "rekor yılı" olabilir

Oyun sektörünün bu yıl, 150 milyar doları aşan anlaşma, finansman ve halka arzlarla rekor yılını yaşayabileceği tahmin ediliyor.

Oyun sektörünün bu yıl, 150 milyar doları aşan anlaşma, finansman ve halka arzlarla rekor yılını yaşayabileceği tahmin ediliyor.

Yatırım şirketi Drake Star Partners'ın söz konusu tahmininde, bu yıl Microsoft'un 68,7 milyar dolara Activision Blizzard'ı, Take-Two'nun da 12,7 milyar dolara Zynga'yı satın alması referans gösterildi.

Öyle ki, yalnızca bu iki anlaşmanın toplam değeri, binden fazla anlaşmanın yapıldığı 2020'nın yıllık seviyesine rakip durumda. 2021'de ise rakamlar 2020'nin yaklaşık 3 katına denkti.

Pandemi, oyunlara ilgili artırdı

Koronavirüs salgını, çok sayıda insanın evde kalarak oyun oynamasıyla sektörüne ciddi katkı sağladı.

Ülkelerin pandemi kısıtlamalarını kaldırmasıyla da insanlar mobil oyunlara yöneldi.

Şirketler ise hem masaüstü hem de mobil oyunlara yatırımları artırdı.

Microsoft ve Take-Two gibi şirketler sektöre yatırım yapsa da Amazon ve Netflix henüz oyun endüstrisine yönelmiş değil. Ancak bu iki şirketin de Tencent, Netease ve Sony gibi Asyalı firmalarla birlikte bu yıl yarışa katılmaları ve büyüyen sektöre büyük yatırımlar yapmaları bekleniyor.