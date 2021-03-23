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Oyun konsollarından, otomobillere üretim durma noktasına geldi; çip krizi tüm dünyayı sardı

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Koronavirüs salgını nedeniyle üretiminde büyük sıkıntı yaşanan "çip" krizi devam ediyor. Konsol oyunları, cep telefonları, ekran kartları ve otomobil gibi birçok ürünün üretimi yarıda kaldı.
Oyun konsollarından, otomobillere üretim durma noktasına geldi; çip krizi tüm dünyayı sardı

Koronavirüs salgını nedeniyle üretiminde büyük sıkıntı yaşanan "çip" krizi devam ediyor. Konsol oyunları, cep telefonları, ekran kartları ve otomobil gibi birçok ürünün üretimi yarıda kaldı.

Oyun tarafında PlayStation 5'in yaşadığı stok sıkıntısı, donanım tarafında ekran kartlarının yaşadığı stok sıkıntısı, Apple ve Samsung gibi teknoloji devlerinin yaşadığı sıkıntılar ve otomobil sektöründeki çip sıkıntıları sebebiyle neredeyse tüm sektörler bu konudan muzdarip durumda. Ekran kartları ve yeni nesil konsollar bulunamazken, Apple ve Samsung gibi şirketler de telefon lansmanlarını erteledi. Otomobil sektöründe ise üreticiler, üretimi yavaşlatmış durumda ve birçok bitmemiş araç park alanlarında bekliyor.

Koronavirüs sebebiyle çip üretiminde ciddi bir sorun yaşanıyor ve bu yüzden de stok sıkıntıları devam ediyor. Ancak birkaç aydır fabrikalar tekrar çalışmaya başladı. Bunun da çip sıkıntısını yavaş yavaş çözmesi bekleniyordu fakat The Guardian'ın raporuna göre işler hiç de beklenildiği gibi gitmiyor.

The Guardian'ın raporunda, karantina sürecinde bilgisayar, konsol ve TV gibi ürünlerde talebin ciddi oranda artması ve yaşanan pazar değişikliği sebebiyle işlerin kötüye gittiği yer aldı. Teknoloji analisti Neil Campling, takip edilemeyen yeni bir talep seviyesi ve çiplerin her şey olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz aylarda yeni ABD Başkanı Joe Biden, bu olayların arkasındaki durumu inceleyeceğini, neyin sebep olduğunu bulacağını ve bu duruma el atacağını söylemişti.

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