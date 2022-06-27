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Oyun meraklıları için akıllı gözlük tasarladı

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İngiltere'de bir tasarımcı herhangi bir ekrana ihtiyaç olmadan oyun oynamayı sağlayan akıllı gözlüğü tanıttı.
Oyun meraklıları için akıllı gözlük tasarladı

İngiliz tasarımcı Benjamin Hubert, ABD’li teknoloji girişimi Viture için VITURE One akıllı gözlüğü tasarladı.

Her yerde gizlice oyun oynamanıza izin veren gözlük, bir tasarım harikası olarak öne çıkıyor.

Gözlüğün lensleri aracılığıyla kullanıcının önünde 120 inçlik bir sanal ekran görüntüleyerek, televizyon, dizüstü bilgisayar, tablete ihtiyaç duymadan her yerde video oyunu oynama imkanı sağlıyor.

Hubert, “Klasik, minimal silüet ve zarif detaylar, kullanıcıların gözlükleri kendi kişisel tarzlarıyla eşleştirmelerine ve büyük dizüstü bilgisayarlara veya diğer ekranlara ihtiyaç duymadan her yerde gizlice medya veya oyun akışı yapmasına olanak tanıyor' dedi.

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