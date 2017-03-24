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Oyun "Rumca" sahnelendi

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Oyun "Rumca" sahnelendi
Kuzey’den Belediye Emekçileri(BES) ile Güney’den Sıdıkek-PEO’nun katkıları ile Satirigo Tiyatrosu ile LBT’nin ortak çalışması “O Αγνοούμενος “(Kayıp) oyunu Rumca dilinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Güney Lefkoşa’daki Satirigo Tiyatrosu’nda gerçekleşen temsillerin ardından oyun Türkçe üst yazı ile bu kez 23 Mart Perşembe gecesi LBT’de seyirciyle buluştu. Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği oyunda Yorgos Mouemis,Hristina, Hristofia, Antoni Papamihail, İzel Seylani ve Diomidis Koufteros rol aldı. Oyun sırasında duygusal anların da yaşandığı geceye her iki sendikanın başkan ve yöneticileri ile LBT ve Satirigo Tiyatrosu yöneticileri katılırken oyun Türkçe dilinde olduğu gibi Rumca dilinde de oldukça ilgi gördü.


Karabiber: “Satirigo Tiyatrosu’nu LBT salonunda ağırlamak gurur verici”
LTB Kültür Sanat Şubesi Amiri Kıymet Karabiber iki sezon önce LBT oyuncularından izlediği “Kayıp” oyununu Satirigo Tiyatrosu oyuncularından izlemenin müthiş bir keyif olduğunu söyleyerek oyunda görev alan herkesi tebrik etti. Satirigo Tiyatrosu ekibini LBT salonunda ağırlamaktan büyük bir gurur  duyduğunu ifade eden Karabiber  seyirciler adına oyunculara teşekkür etti. Böylesi anlamlı bir etkinliği organize eden BES ve Sıdıkek-PEO yönetimlerini de kutlayan Karabiber oyunun yazarı ve yönetmeni Aliye Ummanel’e de özel olarak teşekkür etti.
 

Yalınkaya: “Kıbrısımızda bir daha “Kayıp” oyunları oynanmasın”
BES Başkanı Mustafa Yalınkaya bu oyunu seyiriyle buluşturan her iki sendikaya ama başta da oyunu sahneye koyan oyunculara teşekkür ederken konuşmasına “ Kıbrısımızda bir kez daha “Kayıp” oyunlarının yaşanmadığı, oynanmadığı, barış,demokrasi ve özgürlüğün alabildiğine büyüdüğü bir ülke diliyorum. Bu yaşananlar bir dramdır,acılarla dolu bir gerçektir ama bir daha toplumlarımız bu gibi günleri yaşamasın.” diyerek devam etti.
 

Demetriu: “ Birleşik bir vatan için işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz”
Sıdıkek-PEO Yönetim Kurulu üyesi Andry Demetriou birçok kez LBT sahnesinde bu seyirci ile tiyatro aracılığıyla buluştuklarını söyleyerek işbirliği içinde barış dolu birleşik bir vatan için, Kıbrıs adası için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Satirigo Tiyatrosu Yönetim Kurulu Başkanı Spiros Pandelidis  ise LBT’de bulunmaktan ve  Kıbrıslı Türk seyirci ile buluşmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek herkese iyi dileklerini sundu.

 

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