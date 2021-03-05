Oyuncak bebek hırsızları yakalandı

26.02.2021 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren Toyzz Shop isimli iş yerinde müşteri olarak bulunan İ.B.(K-33) ve E.K.(E-40)’nin iki adet oyuncak bebeği alıp ödeme yapmadan gizleyerek iş yeri dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. ,
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsılar tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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