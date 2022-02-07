Oyuncak Bebeklerle Oynamak Çocuklarda Empati Gelişimine Yardım Ediyor

Galler’deki Cardiff Üniversitesi’den araştırmayı yürüten bilim insanları lego gibi inşa oyuncaklarının eğitsel değerinin kabul gördüğünü, ancak bebeklerle oynamanın faydalarının göz ardı edilebildiğine dikkat çekti.

Araştırmaya göre bebeklerle oynanan hayali oyunlar çocukların sosyal becereri ve empati kazanmasına yardım ediyor.

Araştırmanın başyazarı nörobilim uzmanı Dr. Sarah Gerson şunları söyledi: “Çocuklar hayali dünyalar yaratıp bebeklerle oynadığında ilk kez sesli şekilde iletişime geçmiş oluyor ve daha sonra başkalarının düşüncelerini, duygularını içselleştiriyor. Bunun çocuklar üzerinde, daha yüksek oranda sosyal ve duygusal işlem yapma ve yaşam boyu içselliştirelecek empati gibi sosyal beceriler geliştirmede olumlu etkileri olabilir.”

Development Science’da yayınlanan ve Barbie bebeklerin üreticisi tarafından fonlanan çalışmada dört ile sekiz yaş arası 33 kız ve erkek çocuk dahil edildi.

Çocuklara oynamaları için Barbie bebeklerin yanısıra ambulans, at gibi oyuncaklar da verildi.

Daha sonra oynamaları için bırakılan çocukların konuşmaları gözlemlenirken aynı zamanda kafalarına beyin aktivitelerini izleyen özel bir cihaz takıldı.

Çocukların bebeklerle oynarken, tablette kuaförcülük ya da şehir inşa etme gibi yaratıcı oyunlara kıyasla, başkalarının düşünce ve duygularıyla ilgili daha çok konuştuğu görüldü.

Ayrıca çocukların bebeklerden ikinci tekil şahıs kullanarak bahsettiği görüldü. Buna karşılık çocuklar tablette oynanan oyun karakterleri için üçüncü tekil şahıs kullandı.

Kız ile erkek çocukları arasında bir fark gözlemlenmedi.

Çocuklar bebeklerle duyguları varmış gibi konuştuğunda beynin sosyal ve duygusal işleme becerilerinden sorumlu bölümünde aktivite artışı gözlemlendi.