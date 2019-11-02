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Oyuncak silahla soyguna kalkıştı

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Rusya’da bir kişi girdiği markette oyuncak silahla soygun yapmaya çalıştı.
Oyuncak silahla soyguna kalkıştı

Olay, Rusya’nın Aleksin kentinde meydana geldi. 41 yaşındaki adam, elindeki oyuncak silahı göstererek market çalışanlarını ve müşterileri tehdit etti.

O sırada silahın oyuncak olduğunu fark eden bir müşteri, eliyle uzanarak silahı tutmaya çalıştı. Kısa süreli itişmenin ardından arkasından yaklaşan başka biri, soyguncuyu diğer müşterinin de yardımıyla yere yatırarak durdurdu.

Yerel medya, soyguncunun polis tarafından gözaltına alındığını ve yapılan muayenede alkollü olduğunun ortaya çıktığını duyurdu.

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