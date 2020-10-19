Oyuncu Burak Deniz, katıldığı televizyon programında kendisine sorulan “Paris Hilton’la mı yemeğe çıkmak isterdin Jessica Biel mi?” Sorusuna yanıt verdi. Deniz, Paris Hilton’un daha önce kendi fotoğrafını görüp beğendiğini söyleyerek “Bildiğim kadarıyla Paris Hilton benimle yemek yemek istiyor.” dedi.

Oyuncu Burak Deniz, katıldığı televizyon programında kendisine sorulan “Paris Hilton’la mı yemeğe çıkmak isterdin Jessica Biel mi?” Sorusuna yanıt verdi.