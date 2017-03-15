 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.137
  • Altın 144,248
  • Dolar 3,7411
  • Euro 3,9799
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKANevşehir'de balon kazası

Oyuncu Çağlar Çorumlu’nun babası hayatını kaybetti

»
Oyuncu Çağlar Çorumlu’nun babası hayatını kaybetti
Oyuncu Çağlar Çorumlu'nun babası Vedat Çorumlu, yaşadığı Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Amasya’nın Merzifon İlçesi’nde yaşayan emekli öğretmen Vedat Çorumlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oyuncu Çağlar Çorumlu’nun babası olan Vedat Çorumlu için bugün Merzifon Karamustafa Paşa Cami’nde cenaze töreni düzenlendi.

Ailesi ve yakın dostlarının katıldığı törende, Vedat Çorumlu kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde Çağlar Çorumlu taziyeleri kabul etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hayat kurtaran pratik bilgiler14 Mart 2017 Salı 16:42
  • Osmanlı Devleti’nin az bilinen ilkleri14 Mart 2017 Salı 16:40
  • Arapça’dan İngilizce’ye geçen şaşırtıcı kelimeler14 Mart 2017 Salı 16:38
  • Demet Akalın, hayranı üzerinden Hande Yener’e ağır göndermede bulundu14 Mart 2017 Salı 16:31
  • Chloe Loughnan moda çekiminden bir kare paylaştı14 Mart 2017 Salı 16:30
  • Megan Fox iç çamaşırı markasının yüzü oldu14 Mart 2017 Salı 16:29
  • Survivor’dan diskalifiye edilmişti14 Mart 2017 Salı 15:52
  • Maskülen trendi 2017 bahar aylarında kadınların vazgeçilmezi olacak14 Mart 2017 Salı 15:52
  • Esra Erol’un izdivaç programından ayrıldıktan sonra açıkladı14 Mart 2017 Salı 15:48
  • Savaş pilotları için üretilen bomber ceketler kadınların gözdesi oldu!14 Mart 2017 Salı 14:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti