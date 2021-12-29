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Oyuncu Erkan Petekkaya, Hastaneye Kaldırıldı

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Oyuncu Erkan Petekkaya, Hastaneye Kaldırıldı
Oyuncu Erkan Petekkaya, Hastaneye Kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde böbrek rahatsızlığı yaşayan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinde ameliyata alınan 51 yaşındaki Petekkaya, son durumunun iyi olduğu belirtildi.

Paramparça, Hanımın Çiftliği, Sessiz Fırtına ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki başta olmak üzere çok sayıda sevilen projede rol alan oyuncu Erkan Petekkaya, ameliyat oldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sabah saatlerinde böbrek ameliyatı için bıçak altına yatan Petekkaya'nın operasyonu 1 saat 45 dakika sürdüğü öğrenildi. Ünlü oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

 

BÖBREK RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Erkan Petekkaya geçtiğimiz haftalarda da böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

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