Oyuncu Ezgi Mola: Sosyal medyada yıkık dökük evlere izin verildiğini görüyorum, çok üzülüyorum

Oyuncu Ezgi Mola, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı depreme ilişkin olarak, "Sosyal medyada yıkık dökük evlere izin verildiğini görüyorum, çok üzülüyorum" açıklamasını yaptı.

HaberTürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre Mola, "Çok üzülüyorum. Sosyal medyada yıkık dökük evlere izin verildiğini görüyorum. Bir an önce önüne geçilebilmesi için güzel adımlar atılsın. insanlar zaten çok korkmuş durumdalar çok acı çekiyorlar. Allah yardımcıları olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.