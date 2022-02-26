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Oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi

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Oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi
Oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi

Oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un İzmir Alaçatı’da nikâh masasına oturdu. Davete, ikilinin aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 60 kişi katıldı.

Oyuncunun merak edilen gelinliği ve Ersoy’un damatlığı Züleyha Kuru tarafından özel olarak tasarlandı.

 

Bahadır'ın kat kat olan gelinliğindeki siyah kuşak ve siyah eldiven ayrıntısı dikkat çekti.

Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren, Cansu Tosun; Ersoy’un ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit, Lemi Çelik üstlendi.

Nikah şahitlerinden Kenan Doğulu'ya eşi Beren Saat eşlik etti.

 

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